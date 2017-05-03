Принято решение о закрытии магазинов «Prisma» в Латвии и Литве

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Концерн «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta» (SOK) решил в июне закрыть супермаркеты «Prisma» в Литве и Латвии, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Компания намерена сконцентрироваться на деятельности в Санкт-Петербурге и Эстонии, так как доля рынка в Литве и Латвии слишком мала для прибыльной работы.

«В начале этого года мы начали обновлять стратегию международной коммерческой деятельности. В этом процессе мы пришли к выводу, что доля рынка, которую магазины «Prisma» занимают в Латвии и Литве

, недостаточно велика для обеспечения прибыльной предпринимательской деятельности в ближайшем будущем. Добиться достаточно органичного роста в ближайшие несколько лет было бы очень трудно»,

- отметил вице-президент SOK по вопросам бизнеса Йорм Вехвилайнен.

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По его словам, в последние годы операторы сетей розничной торговли много инвестировали в Литве и Латвии, а в Латвии положение «Prisma» стало сложным также по причине закрытия магазина на ул. Деглава в Риге и досрочного расторжения договора об аренде помещений для одного из магазинов.

В Латвии SOK принадлежат три магазина, в Литве - четыре.

«Prisma Latvija» сообщила, что в 2016 году понесла 9,921 млн. евро убытков - на 8,5% больше, чем в 2015 году. Выручка в прошлом году сократилась на 32,2% - до 35,33 млн. евро.

«Prisma Latvija» была зарегистрирована в 2006 году, ее основной капитал - 7,451 млн евро, владелец - SOK.


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