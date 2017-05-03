Пациенты задолжали больницам 2.6 млн евро. Об этом им напомнят коллекторы

Пациенты задолжали латвийским больницам 2.6 млн евро. Эксперты считают ненормальной ситуацию, когда у государства до сих пор нет решения проблемы, а больницы внуждены прибегать к помощи компаний по взысканию долгов. Об этом сообщает утренняя программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Представитель Больницы им.Страдиня Ласма Силе говорит, что проблема с долгами пациентов повторяется из года в год. Поэтому во избежание внезапной нехватки денег для выплаты зарплат врачам и приобретенич медикаментов, медицинское учреждение этот аспект учитывает уже при разработке годового бюджета.

«Средняя сумма, которую пациенты остаются должны больнице, не превышает 400 тысяч евро в год. Она постоянно меняется, поскольку часть долгов больные оплачивают. Если человеку нужно заплатить за операцию крупную сумму денег, то есть возможность заключить соглашение об отложенном платеже. Кроме того, с нами сотрудничает компания по взысканию долгов».

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Больше всех в этой ситуации пострадала Рижская Восточная больница. 12 тысяч пациентов задолжали стационару почти 600 тысяч евро.

Далее следует Больница им. Страдиня, которой пациенты не заплатили 383 тыс евро. Долг перед Рижской клиникой наркологии и психиатрии составляет 136 тысяч евро, а перед Больницей травматологии и ортопедии - 56 тысяч евро.

В Министерстве здравоохранения указывают, что государство помогает жителям. Представитель ведомства Оскар Шнейдерс говорит, что в Латвии насчитывается 18 групп людей, пациентские взносы которых покрывает государство. В их числе дети, нуждающиеся люди, инвалиды первой группы, политически репрессированные лица, «чернобыльцы» и некоторые другие.

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Что касается размера пациентских взносов для людей, которые оплачивают счета за лечение самостоятельно, то у Минздрава нет планов по их снижению.

Как говорит Шнейдерс, больницы в индивидуальном порядке решают с пациентами вопрос об оплате услуг и у людей есть возможность подписать договор с медицинским учреждением, чтобы отложить платеж. Кстати, долги пациентов постепенно сокращаются, со многими больницами работает компания по взысканию долгов Lindorff.

Средняя сумма долга составляет 48 евро, а общая сумма, направленная на взыскание превышает 2,5 миллиона.

Однако эксперт по медицинскому праву Солвита Олсена считает ситуацию со взиманием долгов неприемлемой. По ее словам – это нарушение прав пациентов:

«Проблема возникает из-за того, что государство не финансирует здравоохранение в нужном объёме. Пациенты платят налоги, в том числе, для здравоохранения. Но правительство и парламент из наших налогов выделили лишь половину необходимой суммы. Я считаю это ответственностью государства в нынешней ситуации оплачивать услуги медицины в таком объёме, в котором люди нуждаются и за который уже заплатили в виде налогов».

Эксперт подчёркивает: долги возникают из-за того, что пациент не в силах заплатить за своё здоровье и жизнь. А

ситуация, когда к делу подключаются коллекторские компании, отрицательно влияет на права человека получить оплаченные государством медуслуги.

Проблему с долгами пациентов в нынешей ситуации решить невозможно. Такой вывод делает руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс. Он считает, что помочь стационарам должно государство и самоуправления, взяв на себя часть расходов. В противном случае, больницы не смогут выплачивать зарплаты своим сотрудникам и закупать в достаточном количестве медикаменты.

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