В этом году жители сообщили о 50 выброшенных на берег тюленятах

Управление охраны природы (УОП) в этом году с середины марта до конца апреля получило от жителей 180 телефонных звоноков с сообщениями о 50 тюленятах, выброшенных на берег Рижского залива и Балтийского моря.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений УОП Элина Эзериня, в этом году, как и в предыдущие годы, больше всего было звонков с сообщениями о тюленятах, найденных в наиболее популярных местах отдыха на пляжах в Юрмале и под Ригой. Один из последних замеченных тюленят 10 дней жил в Лиепайском канале в Военной гавани, о чем по телефону в УОП сообщили 28 жителей.

В большинстве случаев эксперты УОП констатировали, что найденные детеныши тюленя способны выжить самостоятельно, а шесть из 50 найденных тюленят были доставлены в Рижский зоопарк.

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В этом году в Рижском зоопарке выжили три из шести спасенных тюленят, в прошлом году - шесть из 11.

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