В этом году жители сообщили о 50 выброшенных на берег тюленятах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Управление охраны природы (УОП) в этом году с середины марта до конца апреля получило от жителей 180 телефонных звоноков с сообщениями о 50 тюленятах, выброшенных на берег Рижского залива и Балтийского моря.

Еще по этой теме

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений УОП Элина Эзериня, в этом году, как и в предыдущие годы, больше всего было звонков с сообщениями о тюленятах, найденных в наиболее популярных местах отдыха на пляжах в Юрмале и под Ригой. Один из последних замеченных тюленят 10 дней жил в Лиепайском канале в Военной гавани, о чем по телефону в УОП сообщили 28 жителей.

В большинстве случаев эксперты УОП констатировали, что найденные детеныши тюленя способны выжить самостоятельно, а шесть из 50 найденных тюленят были доставлены в Рижский зоопарк.

Реклама

В этом году в Рижском зоопарке выжили три из шести спасенных тюленят, в прошлом году - шесть из 11.

Еще по этой теме
На юрмальском пляже отдыхают тюлени

На юрмальском пляже отдыхают тюлени

В Валгалциемсе найден застреленный тюлень

В Валгалциемсе найден застреленный тюлень

Смотри: шторм в Балтийском море вынудил тюленей массово собраться на пляже

Смотри: шторм в Балтийском море вынудил тюленей массово собраться на пляже


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sunīši, 360000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо Showbiz

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья Showbiz

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья

Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017» Wo&Men

Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017»

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 