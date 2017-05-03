Все коллекционные монеты «Латгальский конгресс» были зарезервированы за пять минут

 

Фото: Latvijas Banka

Все доступные сегодня в системе резервирования Банка Латвии коллекционные монеты «Латгальский конгресс» были зарезервированы в течение пяти минут, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь центробанка Янис Силакалнс.

В системе резервирования Банка Латвии было доступно около 1000 коллекционных монет «Латгальский конгресс».

Как сообщалось, Банк Латвии сегодня выпустил в обращение серебряную коллекционную монету «Латгальский конгресс» достоинством 5 евро.

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На аверсе монеты изображены представители разных групп общества - участники Латгальского конгресса с красно-бело-красным транспарантом с призывом к объединению Латвии. В верхней части монеты слева расположена надпись «5 euro», справа - годы «1917-2017». На реверсе монеты изображены женщины с детьми у распятия, в нижней части монеты расположена надпись «Latgola».

Эта монета - благодарность Банка Латвии Латгале за вклад в развитие идеи единства Латвии и латвийской государственности, отметили в центробанке.

Латгальский конгресс проходил 9-10 мая (26-27 апреля по старому стилю) 1917 года. В нем участвовали делегаты, представлявшие самоуправления всех городов и волостей Латгале, общины, общества и латышских стрелков.

Автор дизайна монеты - Ивар Друлле. Монета отчеканена на монетном дворе «Faude & Huguenin» в Швейцарии, ее максимальный тираж - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 50 евро.


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