Какой будет погода в праздничные выходные

 

Фото: LETA

В четверг, 4 мая, в День восстановления независимости Латвийской республики будет достаточно тепло – воздух в Риге прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу, 5 мая, температура воздуха в Риге составит +12…+14 градусов, осадков не прогнозируется. Что касается субботы, 6 мая, воздух в столице прогреется до + 16, а дальше все будет куда хуже, потому что 7 мая в Латвию придут арктические воздушные массы, а с ними и холод, сообщает riga.lv.

Если в воскресенье температура воздуха составит +8…+12 градусов, то в понедельник, 8 мая, можно доставать опрометчиво спрятанные на антресоли теплые пальто. Потому что температура воздуха составит +1...+ 2 градуса. В ночь на 9 мая возможны морозы – столбик термометра опустится до -1…-2 градусов, а днем поднимется лишь до +1…+2. Прогнозируется, что следующая неделя побьет рекорды низких температур в мае.

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