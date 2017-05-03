Все меньше жителей готовы уехать на заработки за границу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно опросу компании по изучению общественного мнения SKDS, за год на 4 процентных пункта снизилось число тех, кто готов уехать на заработки за границу. Если в начале прошлого года таких было 17%, то сейчас - 13%.

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«Какова вероятность того, что в течение ближайшего года вы поедете работать за границу?» - такой вопрос задал SKDS жителям Латвии. 13% ответили, что такая вероятность очень высока или просто высока (годом ранее - 17%). 24% считают, что такая вероятность невелика и еще 57% оценивают вероятность как ничтожную (год назад - 52%).

Согласно данным, больше всего жителей хотели уехать на заработки за границу в 2009 году - 26%, в два последующих года - 2010 и 2011 также процент готовых к отъезду был высокий - по 22%. В свою очередь, самое большое число жителей, которые не готовы были уезжать на заработки за границу, наблюдалось в 2007 году - 60%.

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