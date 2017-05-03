Возле «Кепки Ушакова» появились места для пикника

На обширной территории в низине рекультивированной горы на улице Деглава сегодня установлены 15 мест для пикника: каждое со столиком, двумя скамейками и грилем.

Особенно стоит подчеркнуть: урн для мусора на месте пикника не будет, поскольку у таких контейнеров есть тенденция «привлекать» отходы из прилегающих жилых домов.

Поэтому

было решено ввести принцип, который действует в местах пикников по Европе – «с чем пришел, с тем и ушел»,

или, устроился в чистом и ухоженном месте для отдыхающих, оставь его таким же.

Реклама

Facebook

Со временем зону отдыха планируется дополнить красивыми деревьями и кустами. По задумке, в дополнение к декоративной функции они обеспечат практическую пользу – будут служить укрытием от ветра, создадут прохладу и тень в жаркие дни.