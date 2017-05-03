Илья Герчиков о «Дзинтарс»: ничего не разваливается, выкарабкаемся

Доктор экономики, профессор, председатель правления акционерного общества «Дзинтарс» Илья Герчиков в этом интервью дает оценку политике страны в отдельных ее проявлениях. Как-то – налоговая политика, здравоохранение, пенсионная система…

- Долгие годы «Дзинтарс» был для меня чуть ли не символом стабильности предпринимательства Латвии. Есть, мол, все-таки, предприятия, сумевшие не только выжить, но и оставаться в лидерах. Но, вдруг, в прошлом году я читаю в СМИ, что «Дзинтарс», его бизнес прощается с Латвией. Что случилось? А, так как подобные заявления у нас не новость и, имея в виду, что вы не только практик, но и теоретик, я хотел бы услышать ваше мнение о причинности этих явлений в целом…

- Действительно, сейчас речь идет не о «Дзинтарсе». Но, если все-таки и о нем, то причина проблем известна, - это два кризиса подряд и полное отсутствие связи бизнеса и государства. Но, несмотря на это мы делаем все, что наметили в своем плане. Сбоев нет. «Дзинтарс» набирает темп, набирает обороты…

В первом квартале этого года мы имеем рост. Мы уверены, что выйдем из ситуации.

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А с вами мы сейчас поговорим, например, о том, что делается пиар того, что власти, наконец-то, занялись определением целесообразности налоговой политики. Это замечательно, это радует… И я отнюдь не хочу всегда быть тем Вовочкой, который постоянно страдает скептицизмом. Но – я просто реалист. И как аналитик экономист, понимаю, что пока это просто несерьезно.

Во-первых, всегда, когда хотят какой-то вопрос замотать, создают… комиссии. Они меня всегда настораживают. Чего она хочет – эта комиссия? Если эта комиссия хочет, чтобы у нас в государстве наконец действительно определился какой-то вектор, то – честь и хвала ей. Но я практически в это не верю. Почему? Потому, что эти же люди проходили все этапы прежней жизни и никакой налоговой политики по сей божий день не создали. Каждый из них занимал определенные руководящие посты, но, увы, Латвия катилась все дальше и дальше к анархической жизни.

Буквально два года назад Валдис Домбровскис вещал в прессе, что у нас самая маленькая налоговая нагрузка. Меня тогда это очень сильно поразило. Я понимал, что эти речи ведут к тому, чтобы поднять налоги. Попробуем это обосновать.

Во-первых, у нас нет доверия к цифрам, которые печатает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

То, что говорил Домбровскис сомнительно. ЦСУ называет то семь миллиардов евро собранных налогов, то восемь, то девять… Обычно надо поделить собранные в бюджете деньги на размер валового продукта… У нас получается то 30%, то даже 27… Какой цифре, Виктор, верить? И, правда ли эти 25 миллиардов? И, какая цифра – семь, восемь, девять миллиардов правильная? Ведь отсюда следует средний удельный вес собираемости налогов. Если в числителе – девять - это 38%. Выше всей Европы. Если восемь, то это 32 с чем-то процентов. Раз так, становится ясно, что нам надо не повышать налоги, а – наоборот – понижать. Кроме того, налоговая нагрузка на предпринимательство велика и неадекватна.

Кстати, в эти 25 миллиардов валового продукта входит несколько абсолютно пустых миллиарда. То есть – они не созданы здесь. Что я имею в виду? Поясняю. Например, «Уралхим» открыл здесь представительство. Он зафиксировался здесь и показывает, что создает в валовом продукте сумму миллиард 150 миллионов. А таких, как он, у нас много. Не могу утверждать, но два три пустых миллиарда они дают. А раз так, то валовый продукт еще меньше. Тогда, если сумму собранных налогов – восемь миллиардов поделить на 23, то это уже ни в какие ворота не лезет.

То есть я этим хочу сказать, что, к сожалению, у нас нет аналитики правительства, нет не только четких, нет правдивых цифр. И поэтому нет правдивых выводов. Каждый вбрасывает, что хочет. Например, я, общаясь со своими коллегами по всей Европе, твердо знаю, что такого размера подоходного налога с предпринимателей ни у кого не берут. Социальный налог…где-то так – близко. Но, к сожалению, у нас учитывают только брутто зарплату. А надо, ведь, говорить о фонде оплаты труда. То есть брутто зарплату надо умножить на 1, 2304(коэффициент, который платит работодатель)… Работник сразу спрашивает – сколько я получу на руки? И – когда будут предлагать один налог уменьшить, другой увеличить, то это несерьезно. Ну, какая разница – отрубят вам палец у левой руки или у правой? Изменения должны быть в принципе. Но пока я системы не вижу. Они каждый день меняют слова. Они мечутся. Правильно сказала Ингуна Судраба – это лодка без руля.

К чему я веду? К тому, чтобы кто-то все-таки сделал серьезный аудит. Какие же у нас в экономике правильные цифры?

- Нечто похожее высказывал также аналитический отдел Банка Латвии…

- Банк давал такие советы. Банк говорит правильно. Но, почему-то эксперты у нас в основном от банков. Все банки выдают некие прогнозы. Все эти прогнозы, как это ни курьезно, ни разу не сбывались. Почему? Потому, что, к сожалению, и банки не знают ни цифр, ни структуру экономики. А начинать нужно с честных, точных цифр.

Что бы я сделал? То, что говорят многие. Давайте, прежде чем вливать деньги в какие-то структуры или министерства, сделаем глубокий аудит расходов по этим министерствам. Есть все основания полагать, что вся эта показная шумиха вокруг снижения налогов закончится - их повышением и увеличением тарифов на все, что возможно.

- И с какой структуры вы бы начали?

- Обратим ка наше, так сказать, злоязычие сначала на министерство здравоохранения. Там много разных людей приложило руку для разрушения медицины в Латвии. И мы имеем разрушенную медицину. Есть какие-то больницы, есть какие-то клиники, какие-то неадекватные семейные врачи.

Я сравниваю нынешнюю ситуацию с поликлиниками прежних времен. Там был участковый врач. Он имел полторы тысячи человек. Он их обслуживал. Но, что интересного по сравнению с сегодняшним днем – он каждый день ходил по вызовам на дом. И он успевал. А главная его задача была – лечить. Главное заключение – вылечивается ли больной. И еще они создавали некую профилактику.

Сегодня семейный врач – это курьез. Он постоянно в борьбе между законами и желанием заработать.

Он никого не лечит, он никого не хочет принимать, его главная задача – сохранить свою зарплату. Если он выдаст много направлений к специалистам, много рецептов – у него уменьшается заработная плата. Врач поставлен в контрпозицию по отношению к человеку. Я считаю, что это неэтично. И от того, что сделают врачу не 1800, а 1500 приписанных к нему человек, дадут ему двух медсестер, ничего не поменяется.

Самое страшное то, что наша медицина ушла в полуподвалы, где врачи снимают частные кабинеты, в какие-то частные квартиры… Медицина перестала лечить. Вы приходите к частному врачу, вы ему платите 35-40 евро, он вас видит первый и, очень часто, последний раз. Он вам выписывает в лучшем случае рецепт и… больше ничего о вас не знает. Если бы сохранились участковые врачи, е-технологии были бы элементарно внедрены. А сейчас под это нет основания.

Итак – мы превратили медицину в консультативную отрасль, которая не занимается ни профилактикой, ни лечением.

И – все говорят: у нас нет квот. Странный вопрос… Я и прежнему министру здравоохранения задавал вопрос: я прихожу, мне надо сделать томографию. Говорят – нельзя. Потому, что вы не попадаете в квоты, квота будет через семь месяцев. Тогда я спрашиваю: а если я сейчас заплачу наличными? Нет проблем! Через полчаса раздевайтесь и вам все сделают. Не понимаю… ведь это здание оплачивается государством, коммунальные и прочие расходы оплачиваются или государством, или самоуправлением, и вы тут получаете от государства заработную плату. Объясните тогда, при чем здесь квоты? Сам врач о них понятия не имеет. Это где-то там распределяют больных: ты попадаешь в квоту, ты – нет. Но за деньги – все окей!

Я спрашиваю: почему не сделать аудит? Сколько должно быть штатных врачей, сколько больных… И, скажите, успевают ли врачи принять их по назначению? Да или нет!? Я задаю элементарные детские вопросы и хочу получить элементарные ответы. Штатных расписаний в больницах нет. Точных данных нет. Хаос. Мы можем туда давать миллиарды, но при таком положении вещей, мы ничего не сделаем. Так давайте, сначала проаудитируем ситуацию, выясним, что там есть, какие проблемы там действительно функционируют, что из них надо убрать и что надо пришить. И в конце концов дойти до какого-то решения по реорганизации медицины.

Недавно Марис Кучинскис говорил, что – это же просто безобразие, десять лет никто не занимался реформой. Слава Богу, хоть один задумался. Но – не десять лет, а все двадцать семь лет мы шли куда-то, в неизвестном направлении. Особенно при кризисе было ясно, что правительство Домбровскиса вообще не желало заниматься никакими реформами. Никакими!

- Какие-то манипуляции по сокращению структур тогда были, но численность бюрократии не сократилась…

- Не сократилась. Напомню, что в 2006 году в государственном и муниципальном управлении работало 160 тысяч человек. При численности населения два миллиона 320 тысяч жителей. А сейчас – выше 180 тысяч. А жителей у нас сейчас – полтора миллиона. Спрашивается – кого мы кормим?

Если мы не сделаем анализ наших дел, какие реформы можно намечать? Реформы никто не собирался делать. И, как я сейчас, исходя из различных вбросов, понимаю, их никто и не будет делать. Какую-нибудь ерунду сделают, но на самом деле вся эта говорильня превратится в труху. Потому, что это партийная расстановка людей, устраивание партийных функционеров… Они прочно сидят и кормятся за счет бюджета и налогоплательщиков. Если есть такая политическая сила, которая могла бы сделать кардинальный анализ реформы, то, ей Богу, мы бы все ее поддержали. Но, как я догадываюсь, такой силы пока нет.

- Но я все же упрекал бы тут не только власть, но также, например, вялость, беспринципиальность, слабую сплоченность профессиональных сообществ. Оттого и власть вялая. Ей удобно, что у нас много пенсионеров…

- Пенсионеров то много, а пенсионной системы у нас нет. Самое смешное – у нас нет закона о пенсиях. Поверьте, мы опрашивали людей, и, скажем, 35 человек из 35 не могли сказать, как образовывается их пенсия. Подключался чиновник министерства, но он… не отвечает за то, что он делает. Вам говорят: войдите в компьютер – там простая формула. Это полная ерунда! Она не соответствует действительности. И добиться ответа не у кого!

Нужен закон о пенсиях. В нем должна быть четко обозначена самая простая система. Не эти придуманные какие-то коэффициенты, которыми манипулируют, спекулируют… И – очень странно, что Конституционный суд не стал на сторону жалобщиков. Правительство не имело право менять коэффициенты больше, чем инфляционные колебания. А Конституционный суд признал, что правительство имеет право это делать. То есть – признал нарушение законов.

Человек приходит на работу, скажем, в 22 года. Когда ему станет больше 63-х, он выйдет на пенсию. Это больше сорока лет стажа. Сделайте так… Из этих 23%, социального взноса, который многие предприниматели платят, многие нет… 20% отдайте на образование и пенсии, заведите на человека персональный счет и – это будет его личная пенсия. И никто не сможет на нее посягнуть. Когда пройдет сорок лет, никто не должен рассказывать, что на него кто-то работает. Он свою пенсию уже отложил. Остальные же 3% идут на то, чтобы каждый год покупать этому человеку страховку.

Но – точной численности работающих вы у нас тоже не найдете. Например, ЦСУ показывает, что это 980 с чем-то тысяч. Но их не существует. Потому, что Государственное агентство занятости показало цифру чуть больше, чем 780 тысяч. То есть – 200 тысяч куда-то пропали. Никто в этом не разбирается. Никому это не важно. Я подразумеваю, что 100 тысяч – это безработные. А вторые сто тысяч, наверное, в микропредприятиях… Это – гадание. Как на самом деле, я не могу нигде узнать.

Но, если вы возьмете эти 780 тысяч работающих и умножите на среднюю заработную плату 850 с чем-то евро, умножите на 12 месяцев, и обязательно на 1,23 (коэффициент, который платит работодатель,чтобы был фонд оплаты труда), вы получите 12546 тысяч реально выдаваемой в год зарплаты.Если вы возьмете 20% на сорок лет, вы получите 100 тысяч капитала и прибавите пятипроцентный дополнительный второй уровень, то вышедший на пенсию по этой простейшей схеме, получит пенсию около 82% от зарплаты т.е. пенсия будет от размера брутто зарплаты 850 евро~700 евро. Во-первых, это полная мотивация. Во-вторых, разъяснения, как ты сам себе зарабатываешь на пенсию, надо вести с детского сада. Ты должен интересоваться тем, сколько ты зарабатываешь, сколько тебе отчисляют. Но самое интересное – это мотивация оттолкнет или уменьшит конвертные дела, а кроме того, что очень важно, почти 60 % населения будут иметь страховку.

- Вроде не такая сложная схема. Однако, данная вами выше характеристика ситуации не гарантирует, что власть станет ее уважать.

- Да, нужен закон о том, что государственная власть не имеет право прикасаться к деньгам пенсионного фонда. Оно может у него брать в долг под проценты, как это делается в других странах. А у нас сегодня пенсионного фонда нет. У нас есть страховые отчисления, которыми распоряжается правительство. Мы с вами не знаем, что там чего и как. Опять скажут: есть формула, возьмите да посчитайте… Глупости!

Правда, имеется еще эта история с микропредприятиями, где сто тысяч человек практически не накапливают себе на пенсию. Когда в экстренном темпе создавался закон о микропредприятиях, мы говорили– вы разорвете рынок труда, вы нарушите баланс пенсионного отчисления. Кто-нибудь слушал? А сейчас они не знают, что с этой проблемой делать. При чем, надо сказать, что очень активно этот закон тогда проталкивали так называемые социальные партнеры. Теперь они сидят в кустах и смотрят, чем это кончится. А ничем!

Так вот – про реформы. Если не сделать пенсионную, не сделать медицинскую реформу, не сделать то же самое в других отраслях, а также в самом госуправлении, то и впредь нельзя будет понять, кто какие вопросы решает. Например, зачем нам министерство экономики в таком виде? Может быть необходимо министерство труда и предпринимательства, которое отстаивает четкие интересы? И – зачем нам столько фирм? Вы даже не представляете, сколько из бюджета оплачивают разные ООО. Безумное количество! И главное – за это никто не отчитывается.

- Когда-то вы говорили, что только новое беспартийное правительство выведет страну из кризиса…

- Не зависящее от коалиции. Это должны быть чисто профессиональные работники. А сегодня министр не является профессионалом. Как раз желание или намерение употреблять власть только в политических целях (то есть – министры не должны быть ответственными, а должны быть только политическими, не профессиональными) привело к этому хаосу.

В качестве резюме – как исправить ситуацию? Я считаю, что надо изменить Сатверсме для того, чтобы поменять систему выборов. То есть – надо сделать выборы на 50% мажоритарными, на 50% – партийными. Количество членов партии – минимум 2000 человек. И – иметь возможность отзывать депутатов, если будет собрано количество подписей равное количеству голосов. То есть – надо изменить выборную систему, чтобы иметь возможность создать профессиональное руководство. И – сократить количество чиновников. Как бы больно это не было.

На министерские должности должны назначаться только профессионалы в этой области, имеющие опыт работы не менее пяти лет.

Надо чтобы политическая коалиция не давила на хозяйственные решения.

А то никто на самом деле не интересуется, как здесь должен идти бизнес. Вот коррупционные схемы… они все в порядке. Примеров тому много. Вспомните, что обнаружили 500 человек нарушителей в Службе госдоходов. Вопрос – они там еще работают? То есть – это все должно быть публично. Максимум публичности, чтобы у нас была такая же демократия, как, например, во Франции. Если там министра уличили в каких-то злоупотреблениях, то он тут же уходит в отставку. А мы можем говорить, хлопать крыльями… здесь ничего этого нет. Усилить ответственность перед общественностью, а роль общественности – поднять. Если подумать – тоже пустые слова. Но, если эти программы выполнить, то они будут уже не пустые.

- Из того, что вы говорите, для меня следует, что у нас нет качественных людских ресурсов. Начиная с этой самой общественности, которое перед выборами предпочитает думать ушами, а не мозгами. Где взять качественные ресурсы?

- Это большая правда. Но, если вы думаете, что на Западе в каждой фирме работают суперпрофессионалы, это большое заблуждение. Там работают люди ничем не лучше наших. Но – есть одно «но». У них всегда есть технология. И самые умные люди отрабатывают технологию, и в эту технологию они вставляют каждый винтик. Это работает. И здесь не обязательно иметь тысячи профессионалов. Здесь достаточно сделать так, как там. То есть – иметь высокопрофессиональную управленческую группу. И убрать толстый слой чиновников, который в целом (кроме отдельных людей) забурел, пребывает в коррупционных схемах и никому не даст работать.

А в целом – во всех странах во все времена всегда процветало одно и то же. Самые энергичные – это дилетанты и демагоги. Они пробиваются к верхам, они постепенно забирают власть в свои руки. Это всегда было и будет. Есть только один способ. Это – не давать им много власти. А вот для этого необходимо участие наиболее грамотных, совестливых. Если не они, кто же это все сделает? Никто! Надо, чтобы они хотели.

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