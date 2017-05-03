Как в праздники будут работать врачи

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

По распоряжению Национальной службы здоровья в майские праздники – 4 и 6 мая дежурные врачи Rīgas veselības centrs будут принимать амбулаторно и обслуживать пациентов на дому с 8:00 до 15:00 часов.

Филиалы Ziepniekkalns (ул. Валдекю, 57) и Bolderāja (ул. Каптейню, 7) услуги будут предоставлять как взрослым, так и детям, в свою очередь филиалы Ķengarags (ул. Каниера, 13) и Iļģuciems (ул. Буллю, 7) – только детям.

Номера телефонов дежурных врачей доступны на сайте центра в разделе «Контакты»

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Рижский роддом (стационар) в привычном режиме будет работать все праздничные дни.

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