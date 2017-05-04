Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости

Крытая территория Центрального рынка пережила реконструкцию. Прогнившие столы и такую же крышу над ними заменили на новые, которые украшает стеклянная крыша. Стало легко и просторно.

Рабочие как раз успели к началу сезона продажи рассады и цветов.

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Глядя на оубликованные в Facebook фотографии, хочется пойти прогулятья по рядам, вдоль цветущей красоты - вдохнуть ароматы петунии, полюбоваться на яркую, как огонь пеларгонию (герань в народе), прикупить парочку анютиных глазок.

Ранее Русский TVNET сообщал о глобальной реконструкции главного торгового места страны. Первая очередь ревитализации деградирующих территорий в квартале Рижского центрального рынка будет стоить по крайней мере 6 млн евро.

Проект является частью масштабной перестройки центра города и в значительной мере подчинен «Rail Baltica». В настоящее время рынок отделен от Вецриги железнодорожной насыпью, которую планируется снести. Это означает, что рынок станет частью Вецриги.

5 млн евро предусматривается привлечь из средств Европейского фонда регионального развития.

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