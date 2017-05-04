Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Крытая территория Центрального рынка пережила реконструкцию. Прогнившие столы и такую же крышу над ними заменили на новые, которые украшает стеклянная крыша. Стало легко и просторно.

Рабочие как раз успели к началу сезона продажи рассады и цветов.

Facebook

Реклама

Глядя на оубликованные в Facebook фотографии, хочется пойти прогулятья по рядам, вдоль цветущей красоты - вдохнуть ароматы петунии, полюбоваться на яркую, как огонь пеларгонию (герань в народе), прикупить парочку анютиных глазок.

Ранее Русский TVNET сообщал о глобальной реконструкции главного торгового места страны. Первая очередь ревитализации деградирующих территорий в квартале Рижского центрального рынка будет стоить по крайней мере 6 млн евро.

Проект является частью масштабной перестройки центра города и в значительной мере подчинен «Rail Baltica». В настоящее время рынок отделен от Вецриги железнодорожной насыпью, которую планируется снести. Это означает, что рынок станет частью Вецриги.

5 млн евро предусматривается привлечь из средств Европейского фонда регионального развития.

Еще по этой теме
Война на Центральном рынке: что на самом деле происходит за прилавками

Война на Центральном рынке: что на самом деле происходит за прилавками

Куда делись торговые палатки на Центральном рынке

Куда делись торговые палатки на Центральном рынке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

Видео из жизни панд: полминуты умиления! Wo&Men

Видео из жизни панд: полминуты умиления!

Apple сообщила о падении продаж iPhone Hi-Tech

Apple сообщила о падении продаж iPhone

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки Wo&Men

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом Showbiz

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra» Showbiz

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra»

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 