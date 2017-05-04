Президент посадил в Нице первый дуб в честь столетия государства

 

Фото: twitter.com/rigas_pils

Президент Раймонд Вейонис сегодня в Нице посадил первый дуб в честь 100-летия государства в рамках акции «Обними Латвию», сообщили в президентской пресс-службе.

«Дуб в Латвии издавна был символом мужества и силы. Поэтому мы сегодня сажаем дубы в честь Латвии, готовы защищать нашу страну и работать на ее благо. Это наш подарок к столетию Латвии», - подчеркнул Вейонис.

Как отметил президент, особенно важно, чтобы в акции «Обними Латвию» участвовало молодое поколение. «Наши дети и дети наших детей будут теми, кто увидит, как вырастут эти дубы. Давайте позаботимся о них так же, как мы работаем на благо своих близких и своего отечества! Только все вместе мы можем стоять на страже Латвии», - сказал на торжественном мероприятии Вейонис.

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Сегодня президент в рамках акции примет участие в посадке дубов также в Лиепае, Бекши Резекненского края и Даугавпилсе.

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В рамках акции «Обними Латвию» в 45 приграничных самоуправлениях с 9 часов утра в определенной последовательности в течение всего дня будут посажены 100 дубов, символизирующие единство Латвии.

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