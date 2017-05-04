В Лиепае на военный парад пришло более 1500 горожан

В Лиепае на военный парад в честь Дня восстановления независимости сегодня пришло более полутора тысяч горожан. В следующем году парад 4 мая пройдет в Мадоне, сообщил присутствующим министр обороны Раймонд Бергманис.

Парад с участием свыше 500 военнослужащих латвийской армии, иностранных вооруженных сил, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, подразделения яунсаргов и военной техники прошел на ул. Юрас.

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Командовал парадом командующий военно-морской флотилией адмирал Ингус Визулис, а его принимали президент Раймонд Вейонис, министр обороны и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

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«Военный парад является одним из наиболее посещаемых мероприятий и 18 ноября в Риге, и 4 мая,

когда проводится в других краях и городах Латвии», - отметил Бергманис, обращаясь к присутствующим. На параде министр обороны вручил флаг Латвии руководителю Мадонского края Андрею Целяпитерсу, так как именно в Мадонне в этот день состоится военный парад в будущем году.

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После парада лиепайчане могли осмотреть корабли флотилии морских сил и Государственной пограничной охраны, а представители Национальных вооруженных знакомили горожан с возможностями службы в вооруженных силах и обучения в Латвийской национальной академии обороны.

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