Приятная новость для жителей Кенгарагса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду 3 мая депутаты Комитета городского развития Рижской думы постановили выделить 221 507 евро из инфраструктурного фонда на удлинение променада в Кенгарагсе.

Променад удлиняется каждый год и в этом году планируется продолжить его протяженность на 718 метров, с благоустройством прилегающей территории. Также планируется построить новую подъездную дорогу, по которой можно будет попасть от променада до ул. Маскавас.

В ходе работ планируется построить пешеходную и велодорожку, установить ограждения, дорожные знаки, органичивающие проезжую часть элементы, благоустроить территорию, укрепить склоны, установить дополнительные скамейки, урны, велопарковки.

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