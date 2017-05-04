Как это было: День восстановления независимости Латвии в фотографиях

4 мая Латвия отмечает День восстановления независимости. Для многих жителей это не просто выходной день, но и торжественный праздник, в течение которого в Риге и многих других городах страны проходит большое количество концертов, конкурсов, игр, марафонов, шествий и других мероприятий. А вечером - большой концерт и, конечно, фейерверк. Давайте посмотрим, как это было!
По традиции, в этот праздничный день у памятника Свободы состоялась торжественная церемония возложения цветов и концерт духовых оркестров латвийских образовательных учреждений.
В Верманском парке прошли мероприятия Zinu, zinu tēva sētu, на котором выступили детские фольклорные общины из регионов, представители нацменьшинств и прошла танцевально-музыкальная программа.
На Ратушной площади в 13.00 собрались люди в латышских народных костюмах и все, у кого дома такой костюм имеется, чтобы принять участие в шествии Uzvelc savu tautas tērpu par godu Latvijai, которое проследовало к монументу Свободы и делее в Верманский парк.Еще по этой теме