В ближайшие дни в Латвию придет арктический холод

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/LETA

Уже в конце этой недели в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, предупреждают синоптики.

Еще в субботу, 6 мая, температура на востоке страны повысится до +21 градуса, а на побережье будет на десять градусов меньше. В воскресенье уже на всей территории страны температура не превысит +8..+15 градусов.

В первой половине следующей недели днем будет не теплее +10, по ночам ниже нуля, возможны рекорды холода. Осадки ожидаются в виде града и снега.

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Теплее может стать в конце следующей недели.

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