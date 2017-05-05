Жители Латвии предпочитают работать на государство

Государственный сектор, с точки зрения жителей Латвии, более привлекателен для работы в нем, чем частный, свидетельствует опрос SKDS.

Был задан вопрос, в государственном или в частном секторе более охотно работали бы люди с учетом всех условий - размера зарплаты, безопасности труда, социальных гарантий.

В этом году государственный сектор указали как предпочтительный 52,1% респондентов, что на неполных два процентных пункта меньше, чем год назад. С 2001 года, когда начались опросы, госсектор неизменно считают более привлекательным не менее 49,6% населения. Самый высокий результат был в 2011 году - 58,3%.

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Частный сектор в этом году назвали лучшим для работы 30,2% жителей, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Частный сектор респонденты выше всего оценивали в 2012 году - тогда в нем предпочли бы работать 34,9% опрошенных.

В этом году больше всего оказалось людей, которые не знали, где им лучше работать (в государственном либо в частном секторе) - 17,7%.