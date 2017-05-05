4 мая в Риге: на набережную пришли 50 тысяч человек

Мероприятия в честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики на набережной 11 ноября в Риге посетили порядка 50 тысяч человек, сообщает Рижская дума.
В праздничный день люди также посещали и мероприятия у памятника Свободы, в Верманском саду, бульваре Бривибас, у памятника Карлису Улманису, а также в культурных центрах, музеях, кинотеатрах, Латвийской национальной библиотеке и других местах.
По традиции, в этот день у памятника Свободы состоялась торжественная церемония возложения цветов и концерт духовых оркестров латвийских образовательных учреждений.
В Верманском парке прошли мероприятия Zinu, zinu tēva sētu, на котором выступили детские фольклорные общины из регионов, представители нацменьшинств и прошла танцевально-музыкальная программа.
На Ратушной площади в 13.00 собрались люди в латышских народных костюмах и все, у кого дома такой костюм имеется, чтобы принять участие в шествии Uzvelc savu tautas tērpu par godu Latvijai, которое проследовало к монументу Свободы и далее в Верманский парк.
Во время праздничных мероприятий 4 мая с 17 до 24 часов в Риге на набережной 22 ноября состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава».
В рамках концерта выступили известные латвийские рок и поп-группы - «Linga», «Tumsa», «Autobuss debesīs», а также Иво Фоминс и другие известные музыканты.
Праздничные мероприятия завершились на набережной 11 ноября красочным салютом.
Световое шоу продолжалось на протяжении двух часов. В соревнованиях участвовали команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. В свою очередь завершили салют местные художники - предприятие «PyroPower».Еще по этой теме