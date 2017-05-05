«Люди как безумные»: скидочный ажиотаж в «Prisma» продолжается

В магазинах «Prisma» продолжается огромный наплыв посетителей: перед закрытием товары продаются с большими скидками.

Так, например, в торговом центре «Riga Plaza» в магазине «Prisma» некоторые полки уже пусты.

Скидки установлены даже на акцизные товары. В очереди в кассы приходится стоять примерно 30 минут.

Люди покупают хозяйственные товары, одежду, товары для детей, игрушки, на которые установлена 60%-ная скидка. Массово скупается также алкоголь, скидка на который составляет 30%.

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Как уже сообщал Русский TVNET, уже вчера после появления в СМИ информации о том, что «Prisma» летом уйдет с латвийского рынка, в магазине негде яблоку упасть. Покупатели просто сметали товары с полок.

Фото: Мобильный репортер

Вот, что сообщил в четверг мобильный репортёр: «13:30, 4 мая. Магазин «Prisma» в т/ц Riga Plaza. Видимо вчерашняя информация во всех СМИ о закрытии магазина не оставила рижан равнодушными - люди как безумные».

Как сообщалось, концерн «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta» (SOK) решил закрыть магазины «Prisma» в Латвии и Литве.

Фото: Мобильный репортер

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