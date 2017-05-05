Латгальский конгресс: чтобы эта земля не была «долиной бед»

CD с записью латгальских песень "Celīs, bruoļ!" ("Вставай, брат!")
 

CD с записью латгальских песень "Celīs, bruoļ!" ("Вставай, брат!"). Фото: LETA

В первый день Латгальского конгресса столетия руководители государства в своих выступлениях подчеркнули важную роль состоявшегося 100 лет назад Латгальского конгресса для провозглашения независимости Латвии.

Президент Раймонд Вейонис подчеркнул, что празднование столетия Латвии начинается в Латгале. «Сто лет назад здесь было решено, что мы все единый народ, и будущее у нас может быть только общим. Латгальские латыши объединились с видземскими и земгальскими в единый народ с общей судьбой. Только как единый народ мы могли требовать своего государства. Вместе мы стали силой, которая его завоевала», - сказал Вейонис.

По его словам, Латгальский конгресс дал народу веру в себя и силы для будущего.

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Председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что Латгальский конгресс заложил основы той Латвии, которую мы знаем до сих пор. «В истории Латвии еще много страниц, которые мы можем узнать шире, и подготовка к столетию Латвии обогащает нас знаниями, в том числе акцентирует роль Латгале в становлении нашего государства», - сказала она.

Премьер-министр Марис Кучинскис напомнил, что история Латгале - это отдельная и очень особенная страница истории Латвии. «С одной стороны, здесь живут люди, которые горды своим краем, поддерживают свою культуру и язык, стараются сохранить уникальность. С другой стороны, Латгале называют краем, который развивается медленнее, чем Видземе или Курземе, краем, где острее социальные проблемы», - сказал он. Поэтому важен вопрос о развитии Латгальского региона.

Нужно больше инициативы, смелости и решительности, чтобы эта земля не была «долиной бед», сказал премьер.

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