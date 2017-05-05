Возмущенный рижанин Райвис: работники «Pakistānas kebabs» ни слова не понимают по-латышски

В соцсети «Facebook» размещено видео, которое в короткое время стало очень популярным и вызвали множество противоречивых комментариев. Рижанин Райвис Дейнатс, посетивший «Pakistānas kebabs» так и остался голодным, потому что стоящие за прилавком парни не смогли понять, что же он хотел сказать

Размещая это видео, Райвис Дейнатс хотел, чтобы его увидели в Центре госязыка. «Почему я ни когда не ел кебаб? Share & like, чтобы этот материал дошел и до Центра защиты госязыка», - комментирует автор видео свой материал.

Суть дела в следующем. Райвис зашел в «Pakistānas kebabs» и не смог поговорить с работниками этого заведения общепита. Ни один из двоих парней, работающих там, не гговорит по-латышски.

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Следует добавить, что сам клиент не стал просто показывать пальцем в меню на желаемое блюда, а стал распрашивать работников о том, что они могут ему предложить. Вскоре, стоящие за прилавком парни растерялись, так как, по всей видимости, не понимали, чего же желает клиент. Четрыехминутный монолог и молчание со стороны обслуживающего персонала - таков был «большой бургер» Райвиса. Один из парней только и мог сказать 'jā' и 'es nesaprotu'.



Кстати, Райвис обращался к ним и по-русски - результат тот же.

Комментаторы разошлись во мнениях по поводу этого инцидента. Одни считают, что жестоко обращаться к выходцам из другой страны, используя такие термины, как «аллергены в ореховом соусе». Другие же, и их большинство, наоборот, подчеркивают, что государственный язык хоть на минимальном уровне знать надо. Тем более, если ты стоишь за стойкой и обслуживаешь посетителей.

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