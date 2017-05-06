Время аллергии: Латвию атаковала березовая пыльца

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

На всей территории Латвии интенсивно цветут березы, в связи с чем концентрация березовой пыльцы в воздухе достигла очень высокого уровня, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидаемые на следующей неделе холода, северный ветер и кратковременные осадки снизят количество пыльцы, но ее концентрации все равно ожидается высокой.

В березовых почках еще находится до 90% пыльцы, а это означает, что в воздухе она будет встречаться еще долгое время.

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У березы - самая высокая степерь аллергичности среди растений, встречающихся в Латвии.

Отметим, что даже маленькое количество пыльцы может вызвать аллергическую реакцию.


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