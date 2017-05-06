Правозащитники молчат по поводу российской оргпреступности в Латвии

Эрик Калнмейерс
 

Эрик Калнмейерс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и Государственная полиция не комментируют выводы опубликованного Европейским внешнеполитическим советом (ECFR) исследования британского политолога Марка Галеотти о том, что базирующиеся в России организованные преступные группировки, нередко имеющие тесные связи с Кремлем, диверсифицируют свою деятельность в Европе, в том числе в Латвии.

Калнмейерс не ознакомился с этим исследованием и не располагает информацией о профессиональной компетентности и авторитете Галеотти и о критериях, использованных им в исследовании, поэтому не может комментировать его. Об этом агентству ЛЕТА сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

В Госполиции, которая занимается борьбой с организованной преступностью, агентству ЛЕТА тоже без объяснения причин не прокомментировали выводы исследования Галеотти.

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Как сообщалось, вывод опубликованного Европейским внешнеполитическим советом (ECFR) исследования британского политолога Марка Галеотти «Crimintern: How The Kremlin Uses Russia’s Criminal Networks In Europe» («Crimintern: Как Кремль использует связи российской организованной преступности в Европе») таков - базирующиеся в России организованные преступные группировки, нередко имеющие тесные связи с Кремлем, диверсифицируют свою деятельность в Европе, в том числе в Латвии, поэтому европейским властям следовало бы больше воспринимать это как проблему безопасности, а не преступности.

В исследовании выделено несколько направлений деятельности российской оргпреступности. Латвия и Кипр на карте Европы выделяются тем, что являются и центрами отмывания денег, и местными русскоязычными общинами, куда внедряются представители российской оргпреступности.

Вблизи границ Эстонии отмечено сотрудничество представителей российской оргпреступности с российскими властями в похищении сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера.

Приводятся также примеры такого сотрудничества Кремля и преступного мира на Кипре, где пропал российский агент, в Черногории, где была организована попытка государственного переворота, в Турции и Австрии, где были совершены убийства в интересах Российского государства.

Как отмечает автор исследования, представители российской оргпреступности все больше предпочитают маскироваться за легальной экономической деятельностью, поэтому используют места, где велики общины русского и других евразийских народов.

В качестве ярчайших примеров таких мест он называет регион Коста-дель- Соль в Испании, Кипр и русскоязычную общину в Риге.

За последние 20 лет деятельность российской оргпреступности в Европе резко изменилась, преступники меньше орудуют на улицах и больше участвуют в различных теневых действиях, заключает исследователь.

«Российское государство очень криминализировано, и связь подпольного преступного мира с политическим наземным миром позволяет режиму время от времени использовать преступников как инструмент своей власти», - считает он.

Латвия и Кипр приводятся также как яркие примеры стран, уже снискавших репутацию излюбленных российскими преступными группировками мест для отмывания денег. Они отмывают деньги также в Великобритании, Швейцарии, Греции и Болгарии.

Опыт Латвии и Эстонии в успешной борьбе с такими группировками в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и спецслужбами Галеотти приводит в пример другим европейским странам.

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