Вейонис в Латгалии призвал жителей становиться гражданами Латвии

Президент Латвии Раймонд Вейонис в своей речи на конференции «На пути к Латвийскому государству. Латгальский конгресс столетия. Форум народов в Даугавпилсе» призвал жителей страны взвесить возможность получения латвийского гражданства.

Именно благодаря чаяниям народа о свободе прекратила существование советская оккупация, и заслуги нацменьшинств в восстановлении независимости Латвии очень велики, подчеркнул Вейонис.

Величайшее богатство государства - его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии ощущал свою принадлежность к ней независимо от своей национальности или религиозных убеждений, уверен президент.

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Воспользовавшись возможностью, он призвал тех жителей Латвии, которые еще не стали ее гражданами, взвесить возможности получения гражданства.

«Особенно важно, чтобы родители регистрировали своих новорожденных детей гражданами Латвии.

Сделать это очень просто. Я уверен, что настало время прекратить наконец предоставлять статус неграждан родившимся в Латвии детям», - сказал Вейонис.

В многообразии жителей Латвии заключаются ее сила и богатство, уверен президент. «Среди знаменитостей мирового масштаба, которыми Латвия всегда гордилась, есть представители всех живущих в Латвии народов», - сказал он.

Как сообщалось, ранее Вейонис выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям неграждан с момента рождения.

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