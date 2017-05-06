В Рижском аэропорту воздух прогрелся до +23 градусов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Благодаря солнечной погоде, низкой влажности воздуха и ночному безветрию в субботу температура воздуха в Рижском аэропорту поднялась с -2 градусов в 5.00 до +21 градуса в 14.00.

С усилением северного ветра после 14.00 температура воздуха начала падать и сегодня вечером воздух охладится до +10 градусов, сообщают метеорологи.

В центре Риги колебания температуры воздуха были менее выраженными - от +5 до +20 градусов.

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До отметки в +20 градусов столбик термометра в Риге в этом году поднялся впервые.

До +21 градуса в субботу воздух прогрелся в Земгале, а на морском побережье в Курземе и на побережье Рижского залива в Видземе в середине дня было всего +9 градусов.

Как сообщалось, в ближайшие сутки во всей Латвии похолодает, на следующей неделе ожидается очень холодная погода.



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