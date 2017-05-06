В воскресенье похолодает, облаков станет больше

Вечером в субботу в Латвию с севера придет атмосферный фронт, который принесет с собой холодные воздушные массы.

Местами в Восточной Латвии возможен небольшой дождь. В восточных районах в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, в других же районах ожидается довольно солнечный день, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, в течение дня его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду.

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Из-за облаков ночь на воскресенье станет самой теплой ночью этой недели - температура воздуха опустится до +2..+9 градусов. В течение дня потеплеет до +9..+16 градусов.

В Риге в воскресенье ожидаются облачная ночь и довольно солнечный день, без осадков. Умеренный северо-восточный ветер сменит направление на северное. Температура воздуха составит от +8 градусов ночью до +14 градусов днем.

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