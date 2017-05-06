В Ригу прибыла техника вооруженных сил Канады

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В субботу в Рижский порт прибыли техника и экипировка вооруженных сил Канады, чтобы поддержать увеличение численности многонационального батальона, которое ожидается в июне этого года в рамках расширения присутствия НАТО в регионе, сообщает агентство ЛЕТА.

Часть экипировки, в том числе строительные материалы, необходимы для подготовки жилых помещений и места обслуживания техники на базе в Адажи. В свою очередь логистические и коммуникационные системы, боевую технику сопровождения и легкие боевые бронемашины канадские солдаты будут использовать, выполняя служебные обязанности в Латвии.

Командир боевой бригаты сухопутных сил полковник Илмарс Атис Лейиньш пояснил, что база в Адажи готова к началу принятия солдат расширенного присутствия многонациональной боевой группы. «Началась заключительная фаза - очень интересная и богатая на вызовы. Работая как одно целое, мы сумеем удачно принять боевую группу НАТО», - уверен Лиеиньш.

Реклама

В ближайшие дни техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.

Вооруженные силы извиняются за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в движении транспорта, которые могут возникнуть в связи с усиленным перемещением военной техники по автодорогам.

Как уже писал Русский TVNET, вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 455 солдат сухопутных сил.

Многонациональная боевая группа будет тренироваться вместе с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии, чтобы улучшить свои возможности и готовность, выражая убедительный и соразмерный ответ на ситуацию безопасности в регионе.

Еще по этой теме
Канадская боевая группа может прибыть в Латвию со своей едой

Канадская боевая группа может прибыть в Латвию со своей едой

Канада разместит в Европе истребители

Канада разместит в Европе истребители


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR

reklama.vesti.lv

Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры Showbiz

Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса Showbiz

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Необычное хобби Ингуны Судрабы Wo&Men

Необычное хобби Ингуны Судрабы

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом Wo&Men

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел Hi-Tech

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Армия

Канада

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
http://alkoutlet.lv

Темы

 