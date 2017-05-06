В Ригу прибыла техника вооруженных сил Канады

В субботу в Рижский порт прибыли техника и экипировка вооруженных сил Канады, чтобы поддержать увеличение численности многонационального батальона, которое ожидается в июне этого года в рамках расширения присутствия НАТО в регионе, сообщает агентство ЛЕТА.

Часть экипировки, в том числе строительные материалы, необходимы для подготовки жилых помещений и места обслуживания техники на базе в Адажи. В свою очередь логистические и коммуникационные системы, боевую технику сопровождения и легкие боевые бронемашины канадские солдаты будут использовать, выполняя служебные обязанности в Латвии.

Командир боевой бригаты сухопутных сил полковник Илмарс Атис Лейиньш пояснил, что база в Адажи готова к началу принятия солдат расширенного присутствия многонациональной боевой группы. «Началась заключительная фаза - очень интересная и богатая на вызовы. Работая как одно целое, мы сумеем удачно принять боевую группу НАТО», - уверен Лиеиньш.

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В ближайшие дни техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.

Вооруженные силы извиняются за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в движении транспорта, которые могут возникнуть в связи с усиленным перемещением военной техники по автодорогам.

Как уже писал Русский TVNET, вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 455 солдат сухопутных сил.

Многонациональная боевая группа будет тренироваться вместе с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии, чтобы улучшить свои возможности и готовность, выражая убедительный и соразмерный ответ на ситуацию безопасности в регионе.

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