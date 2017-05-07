Школьников будут бесплатно кормить фруктами и молоком по единой программе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

С августа этого года в Евросоюзе, в том числе Латвии, начнет работать объединенная программа обеспечения школ фруктами, овощами и молоком, которая ранее осуществлялась как две разные программы - «Школьное молоко» и «Фрукты для школы», сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве земледелия.

Еврокомиссия объединила две программы, чтобы повысить эффективность использования средств, упростить администрирование и содействовать формированию хороших привычек в вопросах здорового питания, восстановить связь общества с сельским хозяйством, противостоять нерачительному использованию продуктов питания.

В новой программе акцент будет делаться не только на распределение продуктов среди школьников и воспитанников дошкольных учреждений, но и образовательные мероприятия, распространение информации о здоровом питании, производстве продуктов питания и сельском хозяйстве, пояснили в Министерстве земледелия.

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В настоящее время ведется работа над условиями внедрения программы и национальной стратегии введения программы.

Для популяризации программ «Фрукты для школы» и «Школьное молоко» создана домашняя страница в интернете «piensaugliskolai.lv». Заниматься ее наполнением могут дети и молодежь, учителя, школьники и другие желающие.

Как сообщалось, школьникам определенного возраста в школах бесплатно дают молоко, а также порции фруктов и овощей. Эта программа действует на территории всего ЕС, чтобы рацион учащихся был более сбалансированным и в будущем у них не возникало проблем со здоровьем из-за ожирения и сердечно-сосудистых болезней.

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