Синоптики обещают заморозки во второй половине мая

На этой неделе только в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха на всей территории Латвии сохранилась выше нуля, в свою очередь в остальные дни, в некоторых частях страны был зарегистрирован иней, сообщает Латвийский Центр среды, геологии и метеорологии

В том числе в Лиепае в ночь на 1 мая температура воздуха опустилась до -10 градусов, в Зосены до -11 градусов. В ночь на 5 мая в Зосены было -9 градусов.

Хотя в пятницу и субботу днем температура воздуха во многих местах Латвии поднялась выше +20 градусов, в ночь с пятницы на субботу было обнаружено понижение температуры до -3 ..- 5 градусов.

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С понедельника ожидаются арктическая масса воздуха. Ночью температура воздуха может упасть ниже нуля, а в невкоторых местах до 15 градусов.