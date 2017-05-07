Латвийцы назвали сферы самых больших научных достижений страны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Половина жителей (50%) считает, что до сих пор самые большие научные достижения, принесшие Латвии славу в сфере инноваций на международном уровне, были в фармацевтической отрасли, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рыночных исследований SKDS.

Менее половины или 41% респондентов такой отраслью назвали медицину, 28% - информационные технологии (ИТ).

Люди с высшим образованием и трудоустроенные люди больше знают о научных достижениях, свидетельствуют результата опроса.

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«Данные опроса однозначно указывают на то, что, по оценке латвийских жителей, наибольших достижений ученые Латвии добились во взаимосвязанных сферах фармацевтики и медицины», - говорит директор SKDS Арнис Кактиньш.

Опрос проводился в марте 2017 года, в нем приняло участие 1003 латвийских жителя в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.

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