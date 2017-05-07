В понедельник температура воздуха продолжит понижаться

В понедельник, 8 мая, в Латвию с севера придут холодные воздушные массы, в течение дня во многих местах страны ожидаются дождь, град и снег, сообщают синоптики.

Ночью осадков не ожидается, северный ветер будет умеренным, температура воздуха составит -1,+5 градусов.

Днем будет облачно. Зона осадков не станет обширной, но большие кучевые облака на западе и в центральной части страны могут спровоцировать интенсивные осадки, которые, впрочем, будут кратковременными.

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Северный ветер в порывах может достигать 14 метров в секунду, воздух прогреется до +7,+12 градусов.

В Риге в понедельник облачность усилится, после полудня или вечером ожидаются кратковременные осадки. Холодный ветер будет дуть с севера. Температура воздуха ночью составит +4 градуса, днем поднимется до +9 градусов.