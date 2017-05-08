Народный форум в Даугавпилсе: отсутствие зеленых человечков и гражданство детям неграждан

 

Фото: Фото автора

5-й по счету Форум народов (или Народный форум), посвященный 100-летию Латгальского конгресса, впервые состоялся в Даугавпилсе. Это неслучайно – первым определением, характеризующим этот город Латвии, обычно называют его многонациональность. Здесь проживают более 20 национальностей, мультинародная и многокультурная среда уже давно сформировало по-своему уникальное пространство, в котором люди не делят друг друга на своих и чужих.

Даугавпилс, как и вся Латгалия, сыграли историческую роль в формировании Латвийского государства таким, каким оно является сегодня. 100 лет назад в Резекне состоялся Латгальский конгресс, итогом которого стало присоединение Латгалии к остальным латышским землям. Об этом в своих выступлениях говорили президент Латвии Раймонд Вейонис и министр культуры Даце Мелбарде. На ход истории повлиял именно единый и сильный латвийский народ: латыши, русские, поляки, евреи, украинцы, белорусы и многие другие народности, которые захотели жить в свободной стране.

Народный форум проходил в Доме Единства, 80 лет назад о его строительстве с таким названием распорядился президент Карлис Улманис.

Реклама

Чему учиться у нацменьшинств

По словам министра, активность организаций национальных меньшинств Латвии очень высока, к их многочисленным предложениям, направленным на интеграцию и улучшение диалога между жителями страны, прислушиваются и воплощают их в жизнь. Она напомнила о главных принципах государственной политики в отношении нацменьшинств, среди них есть следующие слова:

«В Латвии каждый представитель национального меньшинства

имеет право на сохранение и развитие своего языка, своей этнической и культурной самобытности, и государство в этом оказывает поддержку».

Фото: Фото автора

Несколько лет назад при Министерстве культуры был создан департамент общественный интеграции, координирующий деятельность национальных меньшинств страны. По статистике, в Латгалии национальные меньшинства представлены наиболее многообразно. В течение трех лет на проекты национальных НГО были выделены 230 тыс. евро.

«Мы еще не до конца осознали вклад национальных меньшинств в формирование Латвии

такой, какой она является сегодня. Они живут здесь и любят свою страну.

С полной самоотдачей занимаются сохранением традиций своих народов и проявляют истинный патриотизм к Латвии. Но есть еще много тех, кто стоит в стороне и живет в другом культурном и информационном пространстве», - отметила Д. Мелбарде.

Зеленые человечки и реальные проблемы

Тех, чья «хата с краю», много, естественно, не только в Латгалии, о которой в остальной Латвии все еще существует много мифов.

«Чтобы убедиться в том, что в Даугавпилсе нет зеленых человечков, сюда просто нужно приехать», - посоветовал председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис. Он отметил, что в регионе, как и во всей стране, конечно, не все радужно, прежде всего, нужно решать экономические проблемы, но мероприятия, подобные форуму, могут показать хороший пример того, как можно конструктивно, путем диалога, ставить конкретные задачи и добиваться своих целей.

«Основная нация Латвии вместе с национальными меньшинствами создают латвийскую нацию,

которой угрожают не выдуманные этнические проблемы, а реальные: безработица, эмиграция, инфляция и т. д.»,

- такой вывод сделала исследователь института гуманитарных и социальных знаний Даугавпилсского университета, доцент Инта Островская, которая прочла доклад о формировании национального состава Даугавпилса.

Из Латвии продолжают уезжать люди разных национальностей, об этом можно судить по количеству членов того или иного общества, и не только национального, рассказал TVNET представитель объединения соотвечественников «Курултай башкир Латвии» Земфир Калимуллин.

Фото: Фото автора

Если 10 лет назад при создании их организация насчитывала около 250 человек, то сейчас едва ли 100. Башкиры и татары уезжают, в основном, не на запад, а на восток – или в Питер, или в Москву, либо на этническую родину. «Молодежь, имея латвийское гражданство и зная государственный язык, все равно уезжает. Вот об этом нужно думать», - отметил он. Нехватка молодых кадров – частая проблема, с которой сталкиваются национальные общества и их танцевальные и песенные коллективы.

Вредное «производство»

Еще один стереотип, прочно существующий в обществе, это то, что все представители нацменьшинств – поголовно неграждане, хотя это не так. Президент призвал жителей Латвии, еще не получивших гражданство, рассмотреть возможность это сделать. Кроме того, он высказал свою убежденность в том, что все дети, рожденные на территории Латвии, должны получать гражданство страны:

«Пора прекратить «производить» неграждан, институт неграждан должен уходить в прошлое.

Я уверен, что пришло время присваивать статус неграждан детям, родившимся в Латвии, если их родители неграждане. А если родители не хотят ребенку латвийского гражданства, то они будут писать заявление об отказе, но с обоснованием: почему они не хотят соблюсти права ребенка », - сказал президент, отвечая на вопрос TVNET.

Фото: Фото автора

«Латыш» родом из Латгалии

В своих выступлениях об особой среде Даугавпилса высокие должностные лица не раз упоминали Храмовую горку Даугавпилса – символ города, наглядно демонстрирующий единство. Здесь по соседству находятся храмы четырех конфессий: православный собор, католический костел, лютеранская кирха и старообрядческая моленная. «Даугавпилс символизирует нашу силу быть едиными в своем многообразии и общими силами формировать будущее Латвии, сохраняя свои традиции, языки и культуры. Здесь мы можем учиться толерантности», - сказал Р. Вейонис и напомнил, что

Латгалия – не только родина красно-бело-красного флага Латвии, но и слова «латыш», произошедшего от названия региона.

После духовной пищи последовал праздник уже настоящей еды – на площади Единства национально-культурные общества Даугавпилса накрыли белые скатерти, чтобы угостить президента и всех желающих своими национальными блюдами. Раймонда Вейониса одарили подарками, он посетил каждый стол, попробовал и латгальскую шмаковку, и украинские вареники, и еврейский форшмак, сфотографировавшись с коллективами на память.

У обществ была возможность напрямую пообщаться с ним и Даце Мелбарде, по-латышски и по-русски, чтобы все друг друга понимали. На сцене с песнями на разных языках выступали даугавпилчане, солисты Латвийской национальной оперы Илона Багеле и Рихард Мачановский, и Дайнис Скутелис. Концерт «Танго над городом» был посвящен уроженцу Даугавпилса, композитору Оскару Строку. В этот же день президент успел посадить дубы на месте памяти павших польских солдат и посетить премьеру Даугавпилсского театра на латгальском языке «Затонувший город».

Справка

Согласно центральному управлению статистики, в 1935 году в Даугавпилсе проживало 34% латышей, 25% евреев, 20% русских, 18% поляков. В 2016 году: русские 49,7%, латыши 19,6%, поляки 13,7%, белорусы 7,7 %. На протяжении столетия исторические события меньше всего повлияли на численность поляков и сильнее всего – на количество евреев. Согласно переписи 1897 года, евреи составляли 46% населения города.

По статистике ЦУС, в 1989 году в Латвии проживало 52% латышей и 34% русских, в 2016 году – 62% и 26% соответственно.

Русское вещание Латвийского телевидения в течение трех часов вело из Даугавпилса прямой репортаж.

В Даугавпилсе насчитывается более 600 негосударственных общественных организаций. Зарегистрированы 17 национально-культурных обществ.

В следующем году Форум народов пройдет в Рижском замке.

Еще по этой теме
Вейонис в Латгалии призвал жителей становиться гражданами Латвии

Вейонис в Латгалии призвал жителей становиться гражданами Латвии

Латгальский конгресс: чтобы эта земля не была «долиной бед»

Латгальский конгресс: чтобы эта земля не была «долиной бед»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017 Showbiz

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Ученые доказали: спать на животе очень опасно, и вот почему... Wo&Men

Ученые доказали: спать на животе очень опасно, и вот почему...

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Экс-возлюбленный Пугачевой выдал интимные подробности их романа Wo&Men

Экс-возлюбленный Пугачевой выдал интимные подробности их романа

Нацменьшинства

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 