Народный форум в Даугавпилсе: отсутствие зеленых человечков и гражданство детям неграждан

5-й по счету Форум народов (или Народный форум), посвященный 100-летию Латгальского конгресса, впервые состоялся в Даугавпилсе. Это неслучайно – первым определением, характеризующим этот город Латвии, обычно называют его многонациональность. Здесь проживают более 20 национальностей, мультинародная и многокультурная среда уже давно сформировало по-своему уникальное пространство, в котором люди не делят друг друга на своих и чужих.

Даугавпилс, как и вся Латгалия, сыграли историческую роль в формировании Латвийского государства таким, каким оно является сегодня. 100 лет назад в Резекне состоялся Латгальский конгресс, итогом которого стало присоединение Латгалии к остальным латышским землям. Об этом в своих выступлениях говорили президент Латвии Раймонд Вейонис и министр культуры Даце Мелбарде. На ход истории повлиял именно единый и сильный латвийский народ: латыши, русские, поляки, евреи, украинцы, белорусы и многие другие народности, которые захотели жить в свободной стране.

Народный форум проходил в Доме Единства, 80 лет назад о его строительстве с таким названием распорядился президент Карлис Улманис.

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Чему учиться у нацменьшинств

По словам министра, активность организаций национальных меньшинств Латвии очень высока, к их многочисленным предложениям, направленным на интеграцию и улучшение диалога между жителями страны, прислушиваются и воплощают их в жизнь. Она напомнила о главных принципах государственной политики в отношении нацменьшинств, среди них есть следующие слова:

«В Латвии каждый представитель национального меньшинства

имеет право на сохранение и развитие своего языка, своей этнической и культурной самобытности, и государство в этом оказывает поддержку».

Фото: Фото автора

Несколько лет назад при Министерстве культуры был создан департамент общественный интеграции, координирующий деятельность национальных меньшинств страны. По статистике, в Латгалии национальные меньшинства представлены наиболее многообразно. В течение трех лет на проекты национальных НГО были выделены 230 тыс. евро.

«Мы еще не до конца осознали вклад национальных меньшинств в формирование Латвии

такой, какой она является сегодня. Они живут здесь и любят свою страну.

С полной самоотдачей занимаются сохранением традиций своих народов и проявляют истинный патриотизм к Латвии. Но есть еще много тех, кто стоит в стороне и живет в другом культурном и информационном пространстве», - отметила Д. Мелбарде.

Зеленые человечки и реальные проблемы

Тех, чья «хата с краю», много, естественно, не только в Латгалии, о которой в остальной Латвии все еще существует много мифов.

«Чтобы убедиться в том, что в Даугавпилсе нет зеленых человечков, сюда просто нужно приехать», - посоветовал председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис. Он отметил, что в регионе, как и во всей стране, конечно, не все радужно, прежде всего, нужно решать экономические проблемы, но мероприятия, подобные форуму, могут показать хороший пример того, как можно конструктивно, путем диалога, ставить конкретные задачи и добиваться своих целей.

«Основная нация Латвии вместе с национальными меньшинствами создают латвийскую нацию,

которой угрожают не выдуманные этнические проблемы, а реальные: безработица, эмиграция, инфляция и т. д.»,

- такой вывод сделала исследователь института гуманитарных и социальных знаний Даугавпилсского университета, доцент Инта Островская, которая прочла доклад о формировании национального состава Даугавпилса.

Из Латвии продолжают уезжать люди разных национальностей, об этом можно судить по количеству членов того или иного общества, и не только национального, рассказал TVNET представитель объединения соотвечественников «Курултай башкир Латвии» Земфир Калимуллин.

Фото: Фото автора

Если 10 лет назад при создании их организация насчитывала около 250 человек, то сейчас едва ли 100. Башкиры и татары уезжают, в основном, не на запад, а на восток – или в Питер, или в Москву, либо на этническую родину. «Молодежь, имея латвийское гражданство и зная государственный язык, все равно уезжает. Вот об этом нужно думать», - отметил он. Нехватка молодых кадров – частая проблема, с которой сталкиваются национальные общества и их танцевальные и песенные коллективы.

Вредное «производство»

Еще один стереотип, прочно существующий в обществе, это то, что все представители нацменьшинств – поголовно неграждане, хотя это не так. Президент призвал жителей Латвии, еще не получивших гражданство, рассмотреть возможность это сделать. Кроме того, он высказал свою убежденность в том, что все дети, рожденные на территории Латвии, должны получать гражданство страны:

«Пора прекратить «производить» неграждан, институт неграждан должен уходить в прошлое.

Я уверен, что пришло время присваивать статус неграждан детям, родившимся в Латвии, если их родители неграждане. А если родители не хотят ребенку латвийского гражданства, то они будут писать заявление об отказе, но с обоснованием: почему они не хотят соблюсти права ребенка », - сказал президент, отвечая на вопрос TVNET.

Фото: Фото автора

«Латыш» родом из Латгалии

В своих выступлениях об особой среде Даугавпилса высокие должностные лица не раз упоминали Храмовую горку Даугавпилса – символ города, наглядно демонстрирующий единство. Здесь по соседству находятся храмы четырех конфессий: православный собор, католический костел, лютеранская кирха и старообрядческая моленная. «Даугавпилс символизирует нашу силу быть едиными в своем многообразии и общими силами формировать будущее Латвии, сохраняя свои традиции, языки и культуры. Здесь мы можем учиться толерантности», - сказал Р. Вейонис и напомнил, что

Латгалия – не только родина красно-бело-красного флага Латвии, но и слова «латыш», произошедшего от названия региона.

После духовной пищи последовал праздник уже настоящей еды – на площади Единства национально-культурные общества Даугавпилса накрыли белые скатерти, чтобы угостить президента и всех желающих своими национальными блюдами. Раймонда Вейониса одарили подарками, он посетил каждый стол, попробовал и латгальскую шмаковку, и украинские вареники, и еврейский форшмак, сфотографировавшись с коллективами на память.

У обществ была возможность напрямую пообщаться с ним и Даце Мелбарде, по-латышски и по-русски, чтобы все друг друга понимали. На сцене с песнями на разных языках выступали даугавпилчане, солисты Латвийской национальной оперы Илона Багеле и Рихард Мачановский, и Дайнис Скутелис. Концерт «Танго над городом» был посвящен уроженцу Даугавпилса, композитору Оскару Строку. В этот же день президент успел посадить дубы на месте памяти павших польских солдат и посетить премьеру Даугавпилсского театра на латгальском языке «Затонувший город».

Справка

Согласно центральному управлению статистики, в 1935 году в Даугавпилсе проживало 34% латышей, 25% евреев, 20% русских, 18% поляков. В 2016 году: русские 49,7%, латыши 19,6%, поляки 13,7%, белорусы 7,7 %. На протяжении столетия исторические события меньше всего повлияли на численность поляков и сильнее всего – на количество евреев. Согласно переписи 1897 года, евреи составляли 46% населения города.

По статистике ЦУС, в 1989 году в Латвии проживало 52% латышей и 34% русских, в 2016 году – 62% и 26% соответственно.

Русское вещание Латвийского телевидения в течение трех часов вело из Даугавпилса прямой репортаж.

В Даугавпилсе насчитывается более 600 негосударственных общественных организаций. Зарегистрированы 17 национально-культурных обществ.

В следующем году Форум народов пройдет в Рижском замке.

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