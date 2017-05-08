Исследование: латыши считают, что 9 мая не должно отмечаться в Латвии

 

Фото: LETA

Молодое поколение русскоязычных считает, что в официальном признании 9 мая нет необходимости, среднее поколение относится к этому вопросу сдержанно, а старшее поколение хотело бы, чтобы этот праздник отмечался официально. Латыши придерживаются единой позиции, считая, что такой праздник в Латвии отмечаться не должен. Об этом в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении рассказал Исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Андрис Саулитис.

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В то же время, среди русскоязычных латвийцев не выросло число людей, считающих, что Латвия была оккупирована

, но резко увеличилось количество тех, кто не хочет отвечать на этот вопрос, сообщил коллега Саулитиса, исселодователь Мартиньш Капранс.

Сегодня эксперты представят исследование о социальной памяти в Латвии, в ходе которого выяснялось отношение населения к различным проблемным вопросам истории страны, памятным местам и памятным датам.

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Как рассказал Капранс, среди русскоязычных количество людей, которые не хотят отвечать на вопрос об оккупации Латвии, увеличилось до 37%, и это высокий показатель. «Возможно, ослабла уверенность в своей правоте. Не исключено, что свою роль сыграл фактор Крыма», - отметил исследователь.

Он подчеркнул, что такую статистику можно считать достижением. Также она означает разочарование для кремлевских пропагандистов.

Исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Андрис Саулитис сообщил, что отношение латышей к празднованию 9 мая в Латвии существенно не изменилось - в этом празднике участвуют около 5% латышей, тогда как среди русскоязычных - 60%.

9 мая в парке Победы

Фото: 9 мая в парке Победы0

В то же время изменилось отношение населения к вопросу о признании этого дня официальным праздником. Среди русскоязычных больше нет категоричной позиции - молодое поколение считает, что в официальном признании 9 мая нет необходимости, среднее поколение относится к этому вопросу сдержанно, а старшее поколение хотело бы, чтобы этот праздник отмечался официально. Латыши придерживаются единой позиции, считая, что такой праздник в Латвии отмечаться не должен.

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Фото: Шествие "Бессмертный полк" в Риге

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