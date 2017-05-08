Памятник Свободы - снова реставрация. Сколько это будет стоить?

Услышав, что Рижское агентство памятников до 2019 года планирует реставрировать памятник Свободы, у многих жителей Латвии невольно вырывается вопрос: «Снова?!» Кажется, лишь совсем недавно памятник стоял в строительных лесах.

«Да, так и было около 2000 года, когда памятник реставрировали, но делать это нужно регулярно. Народ собирает деньги, но это несерьезно - должен существовать трехсторонний договор, и участвовать в содержании памятника необходимо государству, хотя формально это обязанность города», - говорит руководитель Рижского агентства памятников Гунтис Гайлитис, отмечая, что с северной стороны памятника травертин вновь зарастает мхом.

По словам Гайлитиса, есть программа, что и как делать с памятником каждый год, но денег на это нет.

Министерство культуры получило от Государственной инспекции по охране памятников культуры призыв поучаствовать в процессе ухода за памятником и его реставрации, найдя необходимое для работ финансирование в размере почти 203 тыс евро. Минкультуры уже обратилось в Минфин с просьбой выделить деньги, но рассмотрение вопроса отложено до лета.

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