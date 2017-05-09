9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы

8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям прошли традиционные торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Русский TVNET вел прямую трансляцию с места событий.

Видео с концерта в парке Победы

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21.43 Всего мероприятие посетили 55 тысяч человек. Составлено 11 протоколов за административные нарушения. 8 из них за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, 1 за мелкое хулиганство и 2 за справление нужды в неположенном месте.

Парк Победы. Вечер

18.42 В парке Победы многолюдно. Возложить цветы к памятнику приходят новые люди, судя по всему только что освободившиеся с работы.

17.50 На данный момент всего мероприятия у Памятника освободителям посетило около 25 тысяч человек.

В парке Победы были задержаны 2 человека за нахождение в нетрезвом виде, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Представители полиции говорят, что в целом мероприятие проходит спокойно.

17.15 Следующее мероприятие сегодняшнего дня - это Минута молчания в парке Победы, которая пройдет в 19.00.

Затем в 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков. А в 21:30, на сцену у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступит российская рок-группа «ЧАЙФ».



Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

17.06 Около тысячи человек сегодня приняли участие в шествии памяти павших во Второй мировой войне в рамках акции «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк»: прямая трансляция

Участники шествия держали в руках фотографии погибших на войне солдат, у многих на одежде прикреплены георгиевские ленточки, в руках люди несли красные гвоздики и другие цветы.

Среди участников шествия много пожилых людей, семей с детьми.

В сопровождении полицейских машин шествие по улице Слокас направилось к монументу Победы, где сегодня в течение всего дня проходят мероприятия в часть 9 мая.

Фото: В Риге прошла акция "Бессмертный полк"





















































































































































































Aizvērt В Риге прошла акция "Бессмертный полк" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Как передает наш корреспондент с места события, организаторы пресекли несколько попыток участников шествия достать и нести в руках российские флаги.

В целом шествие было четко организовано и прошло без инцидентов.

15.58 Началось шествие «Бессмертный полк». Сбор участников начался на перекрестке улиц Калнциема и Слокас, а само шествие стартовало в 16:00 от улицы Калнциема 14 и по улице Слокас до парка Победы. Люди разных возрастов несут в руках портреты воевавших родственников. Возглавляют колонну организаторы мероприятия, которые, как сообщает наш корреспондент, вежливо попросили некую участницу убрать российский флаг, который та планировала развернуть.



Шествие "Бессмертный полк"

14.00 Как сообщает наш корреспондент, число пришедших к памятнику людей резко увеличилось, вероятно, люди в свой обеденный перерыв решили посетить мероприятия. Много семей с маленькими детьми. Ветераны охотно фотографируются с молодежью, делятся воспоминаниями и принимают поздравления. Атмосфера спокойная, без конфликтов.



Смотрите прямую трансляцию! (вторая половина дня)

12.20 По информации Госполиции, на данный момент парк посетили около 15 тыс. человек, что меньше, чем в 2016 году. По состоянию на 12 часов не было составлено ни одного административного протокола или задержания нарушителей порядка.

Смотрите прямую трансляцию (первая половина дня)!

11.00 Ветераны приходят с семьями и располагаются в парке, к ним с поздравлениями подходят люди.



















































































































































































































Aizvērt 9 мая 2017 года: парк Победы TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







10.00 Мэр Риги Нил Ушаков, представители Рижской думы и послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана в Латвии возложили цветы к монументу освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Русский TVNET

9.42 В парке собирается все больше людей, играет музыка как фронтовых лет, так и современная - на военную тематику.

Фото: Русский TVNET

Фото: 8 мая у Памятника освободителям уже "праздничное настроение"







































Aizvērt 8 мая у Памятника освободителям уже "праздничное настроение" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







В 9 часов утра наш корреспондент был на месте событий. Он сообщает, что собираются люди, здесь много и полиции, которая следит за порядком. В парке дежурят несколько бригад медиков.

9.35 Традиционные палатки готовы к открытию, люди возлагают цветы и проходят к установленным здесь стендам с исторической информацией. Появились молодые люди с листовками в руках.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Patrīcija Eglīte/LETA

Программа мероприятий:

Праздничный концерт-марафон стартовал 8-го мая, когда конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы.

9 мая в 10:00 утра у Памятника освободителям запланировано торжественное возложение цветов, в котором примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт, в котором участвуют не только артисты из Латвии, но и гости нашей страны.

На 16:00 запланировано шествие колонны Бессмертного полка от ул. Калнциема 14 к Памятнику Освободителям.

Начиная с 17:30 перед собравшимися выступит оркестр «Садко», ансамбль «Барабушки-Казачок», вокальная студия «Перезвоны», танцевальный коллектив «Акварель», группа бардов под руководством Виктора Козлитина и группа «KUGILEV BAND» и другие.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой Молчания.



В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков.

В 21:30 на сцене у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступит российская рок-группа «ЧАЙФ».



В 22:45 пройдёт праздничный салют.



Организатором праздничных мероприятий является латвийское общество 9maijs.lv. Организаторы концерта просят всех с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.

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