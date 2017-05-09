9 мая в Риге: Прямая трансляция из Парка Победы

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

 

8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям проходят традиционные торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Русский TVNET ведёт прямую трансляцию с места событий.

Еще по этой теме

Информация обновляется

Смотрите прямую трансляцию!

Реклама

9.23 Наш корреспондент на месте событий и сообщает, что собираются люди, много и полиции, которая следит за порядком. Здесь же машины скорой помощи.

9.35 Традиционные палатки готовы к открытию, люди возлагают цветы и проходят к установленным здесь стендам с исторической информацией. Появились молодые люди с листовками в руках.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

9.42 В парке собирается все больше людей, играет музыка как фронтовых лет, так и современная - на военную тематику.

Фото: Русский TVNET

8 мая у памятника Свободы уже "праздничное настроение"

Фото: 8 мая у памятника Свободы уже "праздничное настроение"1

Программа мероприятий:

Праздничный концерт-марафон стартовал 8-го мая, когда конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы.

9 мая в 10:00 утра у Памятника освободителям запланировано торжественное возложение цветов, в котором примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт, в котором участвуют не только артисты из Латвии, но и гости нашей страны.

На 16:00 запланировано шествие колонны Бессмертного полка от ул. Калнциема 14 к Памятнику Освободителям.

Начиная с 17:30 перед собравшимися выступит оркестр «Садко», ансамбль «Барабушки-Казачок», вокальная студия «Перезвоны», танцевальный коллектив «Акварель», группа бардов под руководством Виктора Козлитина и группа «KUGILEV BAND» и другие.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой Молчания.

В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков.

В 21:30 на сцене у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступит российская рок-группа «ЧАЙФ».

В 22:45 пройдёт праздничный салют.

Организатором праздничных мероприятий является латвийское общество 9maijs.lv. Организаторы концерта просят всех с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.

Еще по этой теме
Президент: 9 мая используется для раскола общества

Президент: 9 мая используется для раскола общества

«Я патриот, но 9 мая надену георгиевскую ленточку»

«Я патриот, но 9 мая надену георгиевскую ленточку»

В Риге впервые пройдет акция протеста против 9 мая

В Риге впервые пройдет акция протеста против 9 мая



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017 Showbiz

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017

С болями в спине связали развитие смертельных недугов Wo&Men

С болями в спине связали развитие смертельных недугов

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз Showbiz

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

Весенняя Рижская неделя ресторанов началась! Wo&Men

Весенняя Рижская неделя ресторанов началась!

Праздники

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 