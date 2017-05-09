9 мая в Риге: Прямая трансляция из Парка Победы

8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям проходят традиционные торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Русский TVNET ведёт прямую трансляцию с места событий.

Еще по этой теме Исследование: латыши считают, что 9 мая не должно отмечаться в Латвии вчера

Информация обновляется

Смотрите прямую трансляцию!

Реклама

9.23 Наш корреспондент на месте событий и сообщает, что собираются люди, много и полиции, которая следит за порядком. Здесь же машины скорой помощи.

9.35 Традиционные палатки готовы к открытию, люди возлагают цветы и проходят к установленным здесь стендам с исторической информацией. Появились молодые люди с листовками в руках.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

9.42 В парке собирается все больше людей, играет музыка как фронтовых лет, так и современная - на военную тематику.

Фото: Русский TVNET

Фото: 8 мая у памятника Свободы уже "праздничное настроение"







































Aizvērt 8 мая у памятника Свободы уже "праздничное настроение" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Программа мероприятий:

Праздничный концерт-марафон стартовал 8-го мая, когда конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы.

9 мая в 10:00 утра у Памятника освободителям запланировано торжественное возложение цветов, в котором примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт, в котором участвуют не только артисты из Латвии, но и гости нашей страны.

На 16:00 запланировано шествие колонны Бессмертного полка от ул. Калнциема 14 к Памятнику Освободителям.

Начиная с 17:30 перед собравшимися выступит оркестр «Садко», ансамбль «Барабушки-Казачок», вокальная студия «Перезвоны», танцевальный коллектив «Акварель», группа бардов под руководством Виктора Козлитина и группа «KUGILEV BAND» и другие.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой Молчания.



В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков.

В 21:30 на сцене у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступит российская рок-группа «ЧАЙФ».



В 22:45 пройдёт праздничный салют.



Организатором праздничных мероприятий является латвийское общество 9maijs.lv. Организаторы концерта просят всех с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.

Еще по этой теме