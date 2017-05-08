Весна не улучшила настроение латвийцев: все становится хуже

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Jason Ippolito

Настроение жителей Латвии стало более критическим, рассказала руководитель по корпоративной коммуникации «Baltic International Bank» Тейка Лапса, ссылаясь на данные новейшего опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank».

«Несмотря на то, что весна традиционно приносит с собой не только потепление, но и улучшение настроения, в марте жители Латвии стали более критичными», - сказала Лапса, добавив, что наиболее критично оценивалось общее развитие Латвии, но более отрицательно люди оценили также работу правительства и возможность найти в Латвии хорошую работу.

В феврале общая оценка развития Латвии выросла на четыре пункта, а в марте уменьшилась на 10 пунктов с минус 29 до минус 39.

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Также высказывались сомнения в возможности найти достойную работу (минус 5 пунктов) и в качестве работы правительства (минус 4 пункта). 6% жителей Латвии высоко оценивают свои шансы найти хорошую работу, а 64% оценивают их низко. Работу правительства отрицательно оценивают 82% населения, положительно - 12%.

Оценка изменений в экономическом положении Латвии улучшилась на один пункт, с минус 26 до минус 25. На один пункт улучшился прогноз изменений в экономической ситуации - с минус 8 до минус 7.

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