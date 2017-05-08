Вот тебе и май: на Латвию надвигаются снегопад с градом

В понедельник в первой половине дня в Видземе и Курземе шел снег, местами сильно. Так, снегопад был в Цесисе, где температура воздуха упала до 0..+1 градуса, сообщают синоптики.

В ближайшие часы снегопад ожидается местами в Земгале и Курземе, возможны также град и небольшой дождь. Вечером и ночью в Латгале может образоваться снежный покров и гололед на дорогах.

Facebook

Реклама

В ночь на вторник небо будет ясным, утром сильный снегопад ожидается в Курземе, где может образоваться снежный покров.

Температура воздуха ночью составит +2..-2 градуса, в Видземе до -4, днем будет от +5..+10 градусов, возможны осадки.

Facebook

В Риге во вторник также возможны кратковременные осадки. Температура ночью опустится до +1, в пригородах до -2 градусов, днем будет не больше +7. Ветер северный.

Twitter

Как уже сообщал Русский TVNET, на этой неделе

в течение нескольких ночей могут быть побиты температурные рекорды для мая - ожидается до -1..-6 градусов, а на почве местами до -10 градусов,

что причинит существенный урон садам и посевам.

Twitter

Daļā Vidzemes šobrīd vērojama snigšana. Priekuļos gaisa t. nokrišņu laikā pazeminājusies līdz +1°. pic.twitter.com/Quc5Qkxa8V— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 8, 2017

Нехарактерно холодными для мая будут не только ночи, но и дни - со вторника по четверг температура воздуха в основном будет ниже +10 градусов, в выходные дни она может подняться до +17 градусов.

Также в первой половине недели местами возможны осадки - в основном кратковременный снег и град.