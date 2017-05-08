Кучинскис: история Второй мировой войны все больше выходит в сферу поп-культуры

Премьер-министр Марис Кучинскис
 

Премьер-министр Марис Кучинскис. Фото: Zane Bitere/LETA

К сожалению, история Второй мировой войны все больше выходит в область поп-культуры, заявил сегодня на мероприятии памяти жертв Второй мировой войны в Саласпилсе премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, в учебниках истории четко обозначены даты конца и начала войны, но ни в одну книгу до сих пор нельзя вписать дату ее окончания в душах людей. «В памяти людей и в ночных кошмарах эта война все еще продолжается. Люди помнят своих убитых близких, вспоминают боевых товарищей, тех, кто предавал и кто помогал», - сказал премьер.

«Время идет, и таких людей становится все меньше. Успели ли они рассказать свои жизни детям и внукам? Да, были те, кто не боялся рассказывать, и их дети сумели возненавидеть войну, хотя и не пережили ее. Но были и такие, кто рассказывать не хотел или боялся, - сказал премьер. - Правдивые воспоминания и эмоции уходят вместе с очевидцами событий, и что остается нам?».

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По словам Кучинскиса, история войны все больше становится достоянием поп-культуры - компьютерных игр, приключенческих фильмов, комиксов, в которых всегда можно нажать кнопку "рестарт". "В истории "рестарта нет. История предупреждает нас о том, что рядом с нами могут зародиться тоталитарные и популистские идеи. Идеологии, предусматривающие разделение людей на угодных и неугодных. Затем включается конвейер смерти, в котором индивид не имеет ценности", - сказал премьер.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кого убили только потому, что они были противниками определенного режима. Их тупо убивали - детей, женщин. Здесь не может быть никаких оправданий. Это преступление без срока давности», - заявил Кучинскис.

«Мы живем в мирных условиях, но снова слышим рядом голос войны. Будем же внимательны, будем доверять себе и союзникам. А сегодня давайте вспомним тех, кому не дали возможности прожить жизнь целиком. Пусть они простят нас за то, что нас не было рядом с ними», - сказал глава правительства.


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