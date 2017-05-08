9 мая в городах Латвии пройдут мероприятия Дня Европы

 

Фото: LETA

Во вторник, 9 мая, в Риге и других городах Латвии многочисленными мероприятиями будет отмечаться День Европы, сообщили агентству ЛЕТА в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Некоторые мероприятия, в том числе «Мобильный экспресс знаний» и визиты экспертов по европейским делам в школы, проходят уже с марта.

Завтра с 8 часов любой житель Латвии может сдать европейский экзамен в интернете, чтобы проверить свои знания о Европе. Сдавать экзамен можно до 21 часа на сайте www.esmaja.lv/eiropas_eksamens. Он проходит уже четвертый год, и количество желающих сдать экзамен растет. В этом году его предположительно сдадут 15 тыс. человек, сообщает ЛЕТА.

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В 11 часов у представительства ЕС пройдет акция по запуску в небо 60 добрых пожеланий в честь 60-летия ЕС.

44 организации по всей Латвии, в том числе МИД, представительство ЕС, Сейм, посольства, проведут 9 мая дни открытых дверей, в основном для школьников.

С 12 до 16 часов в МИД будут выставлены информационные стенды посольств «Узнай Европу», а около здания министерства будет открыта выставка рисунков учеников Дундагской средней школы «Мы в Европе». Также будут награждены участники конкурса видеосюжетов «Европейский союз в моем регионе».

В 13.30 в МИД пройдет дискуссия «Пути будущего развития ЕС: взгляд Латвии». В 11.30 у здания правительства премьер-министр Марис Кучинскис, министры и обладатели награды «Человек Европы в Латвии» расскажут о том, что означает для них свобода, а затем сфотографируются со своим символом свободы.

У здания Сейма День Европы будет отмечаться с 13 до 16 часов. Предусмотрены творческие мастерские, фотографирование, проверка знаний о ЕС и обмен мнениями.

«Мобильный экспресс знаний» - специально оборудованный автобус, который начиная с марта побывал уже в 30 краях Латвии, а в День Европы отправится в Елгаву.

Также с 9 мая в представительстве ЕС будет открыта передвижная выставка «Наследие Римского договора в современной Европе». Далее выставка отправится по городам Латвии.


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