Вокруг «Бессмертного полка» в Таллинне кипят нешуточные страсти

Завтра по Таллинну второй раз должен пройти «Бессмертный полк». До минувшей пятницы подготовка акции шла своим ходом и достаточно спокойно, но в конце прошлой недели громыхнуло: одна часть Интернета - сторонников шествия - забурлила от новости о том, что полиция Эстонии снова взялась за свое, и хочет повторить прошлогодний эксперимент, обезглавив акцию «Бессмертный полк».

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Один из организаторов получил повестку в суд, в который должен был явиться 8 мая и… оказаться под арестом на несколько дней. А на других ветках - противников акции - бурно обсуждали ненужность и навязчивость мероприятия: один из пользователей выложил фото рекламного листка с призывом присоединиться к шествию и остался недоволен тем, что такой листок в количестве семи штук оказался и в его почтовом ящике.

О том, что «Бессмертный полк» пройдет в Таллинне и в этом году, стало известно несколько месяцев назад. Тогда полиции было отправлено уведомление о проведении публичного мероприятия, указан маршрут – тот самый, который в прошлом году пытались запретить, но по которому и пошла самоорганизовавшаяся колонна. До минувшей пятницы из всех тревожных сообщений о том, что организаторы подвергаются каким-то гонениям, были лишь рассказы о том, что одного из них – Алексея Есакова и его жену Элину, помогающую мужу, весьма тщательно досматривают при пересечении границы.

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Организаторы будут на мероприятии

Пару недель назад у Есаковых изъяли на границе моток георгиевской ленты, моток российского триколора и 10 шоколадок, обертка которых тематически оформлена ко Дню Победы. После была тишина, пока не громыхнуло в пятницу, 5 мая.

С разницей в несколько часов Элина Есакова получила повестку, согласно которой она должна была явиться 9 мая в Нарвский отдел полиции для участия в следственных действиях по делу о шоколадках. Учитывая время дороги из Таллинна в Нарву, работы на месте и дороги обратно, быть в столице во время проведения «Бессмертного полка» она бы никак не смогла. А вечером Алексей Есаков получил повестку в суд на 8 мая. В тревожных сообщениях говорилось, что Есакова якобы пригласили, чтобы разобрать его ходатайство о замене прошлогодних штрафов за нарушение ПДД, которых набралось на полторы тысячи евро, на арест.

Сегодня мы связались с Алексеем Есаковым и получили информацию из первых рук. Во-первых, сумма его штрафов составляла не полторы тысячи евро, а чуть больше пятисот евро. Во-вторых: «В суд о замене штрафов на арест обратился не я сам, а полиция. Повестку я вынул из почтового ящика в пятницу вечером, хотя выписали ее, если верить отметкам, еще 2 мая». В документе было указано, что решить вопрос можно, немедленно оплатив свои штрафы: «Это я сделал за выходные. И хотя в документе было указано, что, если я заплачу, то в суд могу не приходить, я взял квитанции и пришел в указанное время».



























Aizvērt Шествие "Бессмертный полк" в Риге Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







Есаков объяснил, что сам по себе суд и судом-то не был: «Там была целая толпа народа. Как я понял – человек по десять принимали каждые полчаса. Я показал свои квитанции, они сказали, что все в порядке, и я ушел».

Решился и вопрос с Элиной, в этом помог юрист Сергей Середенко: «Мы написали прошение перенести рассмотрение дела из Нарвы по месту жительства, в Таллинн. Это сложно - ездить за 200 километров по такому странному делу. Нам ответили положительно, но на данный момент новой повестки мы еще не получили. Ясно одно – ехать завтра в Нарву Элине не придется».

Есаков добавил, что сорвать «Бессмертный полк» так же, как в прошлом году, не получится. В уведомлении о проведении мероприятия на этот раз указан не один, а сразу три человека: Алексей Есаков, Сергей Чаулин и Аллан Хантсом. «Нет, у них никаких проблем пока не было, так что в этом смысле все в порядке», - сказал Есаков.

Таллиннскую акцию и ее организаторов принимают не все

Нельзя сказать, что все русскоязычное население Таллинна поддерживает акцию «Бессмертный полк» или его местных организаторов. Например, в воскресенье достаточно жаркая дискуссия развернулась в другой части Интернета. Марк Вегас разместил на своей странице в сети Facebook фотографию рекламного плаката акции и подписал: «Активисты чихали на просьбу не пихать в ящики безадресную рекламу. И в ящик было напихано аж 7 листков. На звонки не отвечают».

Мы связались с Марком. По его словам, в данном случае он удивлен тем, что никто из почтальонов, видя просьбу, не класть в ящики ничего, кроме адресной корреспонденции, ничего лишнего и не кладет. Организаторы акции просьбу игнорировали и забили ящик своей рекламой. Поскольку на плакате был указан номер телефона для контакта, Марк решил по нему позвонить: «Со мной говорил хамоватый тип, который не желал представляться. Я хотел уточнить, кто организатор этого информационного штурма. Зачем надо было класть листовочки в количестве семи штук? Надеялся на вменяемый обмен информацией. Не ожидал, что буду отправлен к врачу. Это развеселило. Разве нельзя позвонить по указанному номеру и задать уточняющие вопросы? Мне казалось, это нормально».

Марк признался, что не испытывает к организаторам акции никакой симпатии: «Откуда взяться симпатии там, где все сводится не к самой благородной и правильной идее, а к персоналиям этих скандальных людей, чьи биографии переплетались с такими делами, как уклонение от алиментов, педофилия? Я за то, чтоб делами и отношением высказывалось уважение к заслугам предков. Я против эксплуатации идеи такими людьми».

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