Исследователь: у русскоязычных жителей Латвии нет единодушия в вопросах истории страны

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Среди русскоязычных жителей Латвии нет единодушия в вопросах истории страны, отметил сегодня на презентации результатов «Латвийского мониторинга социальной памяти 2017» исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

К такому выводу Капранс пришел, проанализировав ответы респондентов на вопросы по истории Латвии. Все больше латвийцев считает, что все воевавшие во время Второй мировой войны по обе стороны фронта были в роли пострадавших, поэтому терпимее относятся к местам памяти павших советских и немецких солдат.

Оценивая действия немецкой и советской армий,

все больше респондентов-латышей и русскоязычных указывают на то, что эти вопросы не актуальны, и не считают нужным их поднимать.

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Русскоязычные респонденты чаще воздерживались отвечать на вопрос об оккупации Латвии во время Второй мировой войны. Молодежь склоняется к тому, чтобы оценивать советский период в истории Латвии хуже, чем респонденты старших поколений. Эта тенденция не меняется с 2008 года.

«Латвийский мониторинг социальной памяти» проводится раз в пять лет.


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