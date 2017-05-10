Как пожить в Америке, получив грант программы Фулбрайта?

В мае посольство США в Латвии начинает очередной прием заявок от потенциальных участников программы Фулбрайта. Победители конкурса претендентов поедут в США. Латвийские студенты получают возможность целый учебный год провести из университетов США, а ученые и исследователи преподавать смогут работать там по своим темам от трех месяцев до года.

В Латвии программа Фулбрайта доступна с 1991 года, когда посольство США вновь открылось в Риге. За это время поучиться и поработать в американских университетах в рамках программы успели уже 196 латвийцев. Чтобы узнать подробности о латвийско-американском культурном обмене с участием студентов и ученых-исследователей, Русский TVNET встретился с пресс-секретарем посольства США в Латвии Мэттью Томпсоном.

... Наша встреча проходит в американском культурном центре Национальной библиотеки, где как раз в эти дни открыта для осмотра фотовыставка о Национальных парках США, приуроченная к 100-летию американской Службы национальных парков. Студентка из Риги Аделина Дарвиня побывала в десяти национальных парках Америки, и теперь разнообразие шикарных пейзажей в фотографиях могут оценить заинтересованные зрители.

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Несколько слов о программе Фулбрайта. Эта международная программа правительства США направлена на лучшее взаимопонимание американцев и людей, проживающих в разных странах мира.

Суть в том, что граждане США и других стран в рамках этой программы получают гранты на продолжение своей учебы, преподавание или же проведение научных исследований в университетах США и, соответственно, других стран-участниц программы.

Программа Фулбрайта существует с 1946 года и носит имя американца, в юности учившегося в Англии и осознавшего, какой потрясающий опыт дает знакомство с иной культурой. Уже будучи сенатором, Джеймс Вильям Фулбрайт выдвинул соответствующий законопроект. С тех пор

сотни тысяч людей успели поучиться или поработать в других странах, они, избавляясь от стереотипов, учились лучше понимать друг друга. Это не единственная программа в рамках латвийско-российского культурного обмена. Но актуальная: начинается очередной прием заявок.

Гранты на учебу и исследования присуждаются на конкурсной основе. Студенты могут претендовать на изучение любой дисциплины, кроме медицины. На оформление заявок студентам отводится полтора месяца. Исследователям и ученым дается на подготовку документов больший срок — два с половиной месяца. Форма заявки и перечень необходимых документов доступны на сайте посольства США. Там же можно найти описание других программ культурного обмена.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программы культурного обмена - на сайте посольства США в Латвии

Пресс-секретарь посольства США в Латвии Мэттью Томпсон начал наш разговор с перечисления имен известных в обществе людей, учившихся или работавших в США в рамках программы Фулбрайта. Назвал он, в частности, имя первого русского среди латвийских министров - Вячеслава Домбровского, журналистов Ингу Спринге и Марту Цераву, многих других.

- Что дает латвийцам участие в программе академических обменов?

- Культурный обмен играет важную роль в карьере, открывает новые перспективы, дает новый опыт. Ведь США — это совершенно иной мир. И когда американцы учатся в Латвии — это хорошо для перспектив, для новых идей. На сайте посольства США есть целая история о том, как сам инициатор программы, в молодости учившийся в Англии, вернулся в США, как он осознал важность таких обменов и контактов американцев с жителями других стран. И сейчас программы Фулбрайта - самая важная из образовательных программ США.

- Сколько человек в год учится по программе?

- Обычно это 5 или 7 человек в Америке и столько же американцев в Латвии. Это зависит от бюджета, ведь стоимость обучения в разных университетах разная. Это предусмотрено нашим соглашением с правительством Латвии, осенью мы подписали такое соглашение на 10 лет, обычно оно подписывается на 5 лет. И это очень хорошо, это демонстрирует перспективы сотрудничества, важность программы для Латвии и для нас. Хорошо, что у нас есть возможность больше узнавать друг друга… Извините, моя грамматика…

- У вас прекрасный русский язык! Чтоб мне так говорить по-английски…

Русский язык господина Томпсона действительно хорош, но иногда он все же не может подобрать нужных слов. И тогда наш разговор переходит на английский. С переводом тогда помогает сотрудник посольства Кристина Гильдеева. Кстати, еще до начала нашего разговора с Мэттью Томпсоном, она подсказала мне, что в прошлом у одного сотрудника TVNET тоже есть опыт работы в одной из американских программ культурного обмена.

- Скажите пожалуйста, Вы ведь тоже были участником программы международных обменов?

- Да, два года я был учителем английского языка в Болгарии. Но это была не программа Фулбрайта, другая программа. Кстати, по такой же программе обмена в этом году в Латвии работают несколько преподавательниц из США — в Риге, Мадоне и Салдусе они стали учительницами английского языка. Десять лет назад так же, как они, я работал учителем английского в Болгарии.

- В Софии?

- Нет, я был в деревне… это неподалеку от Варны. И это время в Болгарии изменило мои представления. Уверен, что это очень важно и для американцев, и для латвийцев - учиться друг у друга. Программа Фулбрайта — академическая, и самая важная из всех программ культурного обмена, но она не единственная. Есть еще учительский обмен, есть программа для учеников, которые приезжают в США в летние лагеря.

И есть еще самая новая программа, по которой ученики старших классов из Латвии отправляются в Америку на весь учебный год. И они учатся в американских школах, живут в американских семьях. Сейчас в США уже учится группа из 12 латвийских школьников, а в следующем году их будет уже четырнадцать. Но должен сказать, что прием заявок на участие в программе FLEX в 2017\2018 году уже завершился.

- Конкурс желающих попасть в эту группу был большой?

- Да, большой. И это не только ученики из Риги, но из Лиепаи, из Латгале.

- Что, на Ваш взгляд, будет главным приобретением тех, кто едет в США по программам культурного обмена?

- Любая программа — захватывающе интересная, ведь

люди могут увидеть Америку своими глазами, получить свой собственный опыт. Это лучше, чем узнавать страну по книгам или лекциям. Программа помогает людям поменять свою точку зрения. Вернувшись с полученным в другой стране опытом они могут помочь свои согражданам что-то изменить.

И они имеют возможность вернуться с хорошим английским, ведь все вокруг них там происходит по-английски.

- Мэтт, я хочу еще раз отметить ваш прекрасный русский язык!.. Вы сами давно учите русский?

- Спасибо. Но я еще не всегда чувствую себя уверенно, когда говорю по-русски. Русский язык очень трудный… Сначала я изучал болгарский язык, потом год учил сербский. И, наконец, три года назад поехал в Россию, где несколько месяцев жил в русской семье и изучал русский. Мне нравится узнавать все больше и больше о русской культуре. И мне очень нравится жить в Латвии, это прекрасная страна.

- Латышский язык Вы тоже учите?

- Немножко… (И Мэтью Томпсон произносит и несколько слов по-латышски...) Стараюсь изучать! Латышский очень отличается от славянских языков. Хочу сказать, что язык — это необходимое преимущество, чтобы стать участником программы обмена. Ведь можно жить в Америке, совершенствовать свое знание языка.

- Как долго продлится прием заявок в программу Фулбрайта?

- До октября. Но писать заявки нужно уже сейчас. Конкурс большой, а оформление заявок это достаточно длительный процесс. Не надо откладывать.

- Сколько человек в ближайшее время сможет поехать в США по всем программам студенческого и культурного обмена?

- Двадцать — двадцать пять... Есть еще программа для профессионалов — в которой еще восемь или девять мест. Это такие специфичные программы для политиков, или для тех, кто работает с молодежью, и так далее. В этих программах люди путешествуют — они едут в Вашингтон, Лос-Анджелес, Сиэтл и Флориду — всего за три недели бывают в 8 — 9 местах.

Мы ждем заявок на конкурс от людей, которые хотят улучшить свою карьеру, чтобы принести пользу своей стране. Ваш Вячеслав Домбровский учился у нас уже довольно давно, позднее он был даже министром в Латвии... В настоящее время в Видземской высшей школе работает один американский профессор, еще один работает в Даугавпилсе.

- Мэтью, пользуясь случаем, попрошу Вас сказать несколько слов о себе. Кто вы, откуда, как стали дипломатом?

- Я вырос в маленьком городе штата Вашингтон, учился в университете Монтаны, я там изучал журналистику и три года работал журналистом в газете в Сиэтле, сейчас этой газеты уже не существует.

- О чем писали как журналист?

- Новости и спорт. Потом я уехал в Болгарию, где два года был преподавателем. Мне очень понравилась эта прекрасная страна, я хотел бы когда-нидубь туда вернуться. Потом я поступил в магистратуру университета Вашингтона по специальности «Международные отношения» и моей специализацией была Россия, Центральная Азия и Восточная Европа. Ездил я в Россию, учился там русскому языку. Потом стал дипломатом Госдепартамента. И хоть я изучал русский язык, послали меня … в Мексику. Мы жили на границе с Техасом и там было… чуть-чуть опасно… Но я очень люблю Мексику, там открытые и доброжелательные люди!.. Потом я получил назначение в Латвию.

- Латвия чуть-чуть отличается от Мексики, да?

- О, да!.. Но и мне, и моей жене здесь очень нравится, потому что здесь очень красиво, спокойно, прохладно, люди очень дружелюбные.

- Спасибо за интервью!

P.S. Последовав совету господина Томпсона, Русский TVNET связался с некоторыми участниками программы Фулбрайта, уже вернувшимися в Латвию из США.

Диана Потемкина изучала международные отношения в университете Страдиня. Затем год училась и занималась исследовательской работой в университете Джорджа Мейсона (штат Вашингтон). Сейчас готовится к защите докторской диссертации, защита намечена на 2018 год. Университет, рассказала нам Диана, находится практически в самом городе Вашингтон. И это было важно, ведь она изучала влияние на внешнюю политику США различных факторов и организаций — как государственных, так и негосударственных. В том числе тех, кто лоббирует определенные интересы.

Темой диссертации Дианы - источники и экспертизы во внешней политике. И большой вклад в ее работу над диссертацией позволило внести знакомство с такой дисциплиной, как «управление знаниями», о существовании которой у нас пока знают немногие. Между тем знание этой дисциплина помогает различным организациям наладить продуктивную среду, в которой будут максимально полно использоваться все доступные знания.

Знакомство с такой дисциплиной очень пригодилось в работе над докторской диссертацией. Полезным было бы управление знаниями и для различных международных организаций и бизнес-структур, а также для негосударственных организаций. Это только один пример, приведенный в разговоре с Русским TVNET выпускниками программы.

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