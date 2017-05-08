Красный крест объяснил, почему из Латвии убегают беженцы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Какова сегодня ситуация с беженцами, которых Латвия обязалась принимать к себе в рамках общеевропейских процессов?

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В передаче «900 секунд» канала LNT генеральный секретарь Латвийского Красного креста Улдис Ликопс объяснил, почему беженцы, не успев прибыть в Латвию в рамках программы распределения, тут же уезжают в другие страны.

Ликопс напомнил, что Красный крест - это единственная организация в Латвии, которая согласилась заниматься приемом беженцев. Первый конкурс, как известно, закончился ничем - никто не выразил готовности принять участие в этом процессе. И только во втором конкурсе единственным претендентом стал Красный крест.

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По словам Ликопса, есть много причин, почему беженцы уезжают в другие страны. Более 70% всех беженцев - это экономические беженцы, об этом говорит статистика Красного креста Германии.

«В Латвии экономическая возможность выжить у беженца меньше, чем в других странах ЕС,

- говорит он. - Сейчас и в парламенте и в правительстве продолжаются дискуссии о том, каким образом обеспечить беженцам возможности выживания в нашей стране. Потому что как только им присваивается этот статус, они должны жить в Латвии как обычные люди. В других же странах Европы - Германии, Финляндии и даже Эстонии - этот период адаптации гораздо длиннее. И все это время государство помогает беженцам финансово. У нас же в течение недели после получения статуса беженец покидает Муцениеки и должен жить как-то сам. Обычно он к этому не готов».

Ликопс рассказал, что в Латвии есть семьи беженцев, которые смогли как-то устроиться, однако им помогают родственники, живущие в других странах. «Из-за незнания языка они не могут устроиться на работу, - говорит он. - Но это касается не только Латвии, но и других стран - нигде беженцы не могут работать, если не знают языка. Что касается экономического аспекта, на выделяемое государством пособие беженцы не могут оплатить даже аренду квартиры».

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