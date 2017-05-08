Решение норвежского суда по делу арестованного латвийского судна будет известно в конце мая

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Решение норвежского суда первой инстанции по делу арестованного в Норвегии за лов снежного краба латвийского рыболовецкого судна «Senators» будет известно в конце мая, сообщил агентству ЛЕТА владелец судна Петерис Пилдегович.

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4 мая в Норвегии состоялось заседание суда первой инстанции по этому делу. По словам Пилдеговича, исход дела трудно прогнозировать. Если суд первой инстанции оправдает судно «Senators», то норвежская сторона обжалует решение в Верховном суде, а будет ли Верховный суд готов принять позицию Латвии и всего ЕС о правах на лов в Свальбарде, не известно.

Как ранее сообщил агентству ЛЕТА директор департамента рыбного хозяйства Минземледелия Нормунд Риекстиньш, Норвегия выдвигает владельцу судна претензии в нарушении правил лова, которые он не признает, утверждая, что лов в водах Свальбарда велся в соответствии с Парижским договором и требованиями ЕС.

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Риекстиньш отметил, что переговоры с Норвегией о продолжении вылова снежного краба в районе Свальбарда может вести только Европейская комиссия. Уже подготовлен соответствующий документ, который только что рассмотрен на заседании рабочей группы по рыболовству в Брюсселе. Дальнейшее зависит от того, насколько быстро Европейская комиссия начнет переговоры и достигнет соглашения с Норвегией.

Как сообщалось, латвийское рыболовецкое судно было задержано норвежскими властями в начале января. После инцидента Министерство иностранных дел Латвии вручило Норвегии ноту с требованием освободить судно, а также не чинить препятствия лову, который осуществляется в соответствии с международным соглашением.

К экипажу судна, состоящему из 30 человек, и капитану не применено никаких ограничений, они могут свободно передвигаться. Арестовано только судно. Экипаж «Senators» находится на его борту. Норвегия оштрафовала владельца судна на 180 000 евро, а каждый день его простоя обходится еще в 6800 евро.

Норвегия предложила обменяться квотами с Европейским союзом, чтобы суда стран ЕС могли получать лицензии на легальный вылов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии. Как агентству ЛЕТА ранее сообщили в посольстве Норвегии, власти страны уверены, что смогут решить проблему дипломатическим путем.

Норвегия по-прежнему считает, что лов снежного краба велся незаконно, так как ни у ЕС, ни у Латвии нет прав выдавать лицензии на его вылов без согласия Норвегии. У латвийского судна «Senators» такой лицензии не было, поэтому его действия считаются незаконными.

Посольство подчеркивает, что еще до задержания владелец латвийского рыболовецкого судна обращался в соответствующие органы Норвегии, чтобы выяснить, является ли лов законным, на что ему был дан отрицательный ответ. Тем не мене «Senators» начал лов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии и поэтому был арестован. За аналогичные нарушения корабль был арестован и ранее.

Посольство также указывает, что так называемый договор о Свальбарде в рамках данного инцидента не является существенным, поскольку в данном случае всем сторонам дано право вести рыболовство и охоту только на суше и на расстоянии 12 морских миль от берегов Свальбарда.


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