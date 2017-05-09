Холода в Латвии бьют рекорды, в Курземе идет снег

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Во вторник на рассвете в Скривери температура воздуха опустилась до -1,9 градусов, что стало новым рекордом холода 9 мая на этой наблюдательной станции, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды.

Предыдущие рекорды были зафиксированы в Скривери в 1945 и 1999 годах, когда столбик термометра опустился до отметки в -1,8 градусов.

Холоднее всего этой ночью было в Зосены - -3,5 градуса, на остальных метеорологических станциях воздух остыл до +2..-3 градусов.

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Согласно данным «Latvijas Valsts ceļi», в округе Вангажи мороз достиг -4,6 градусов, местами в Северном Видземе - -3,7 градусов, между Ригой и Елгавой - -3,5 градусов.

В аэропорту «Рига» похолодало до -2 градусов. Таким образом, был повторен рекорд холода 9 мая в столице - такой же низкой температура воздуха была в далеком 1939 году.

При этом рекорд всей Латвии в этот день составляет -6,5 градусов и был установлен в 1999 году.

В ближайшую ночь, возможно, будет побито несколько рекордов холода.

В Курземе идет снег

Рано утром во вторник в Курземе шел снег и образовался снежный покров, сообщают синоптики.

День будет холодным, максимальная температура составит +4..+9 градусов, в Риге до +7. В столице осадков не ожидается.


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