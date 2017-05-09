«Aldaris»: Европа переходит на безалкогольное пиво, у Латвии все впереди

В Европе стремительно выросло потребление безалкогольного пива, и через некоторое время эта тенденция может прийти в Латвию, сказал член совета пивоваренного предприятия АО «Aldaris» Артур Илзиньш.

Он добавил, что предприятие активно работает над этим сектором и уже выпускает два сорта безалкогольного пива.

«Наши тесты показывают, что восемь из десяти человек не могут отличить безалкогольное пиво от алкогольного. Это способ популяризации пива - его можно пить после обеда в рабочие дни, после бега, на конференциях. Мы можем расширить круг мероприятий, на которых можно пить качественный напиток», - сказал Илзиньш.

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Сейчас безалкогольное пиво составляет в Латвии примерно 1% рынка, и у него есть потенциал роста.

Например, в Испании еще четыре года назад этот сегмент составлял менее 1% рынка, а сейчас уже 10%. Растет потребление безалкогольного пива и в Скандинавии, в Эстонии ситуация примерно как в Латвии, а в Литве напиток более популярен, рассказал Илзиньш.

Как сообщалось, оборот «Aldaris» в 2015 году составил 26,244 млн евро, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, а убытки предприятия уменьшились на 23,3% и составили 2,614 млн евро. Финансовые результаты 2016 года пока не опубликованы.