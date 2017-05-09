ПБ: Россия финансирует часть мероприятий 9 мая в Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

И в этом году получена информация, что на отдельные мероприятия Дня Победы и их организаторам направлено российское финансирование, что доказывает, что Россия целенаправленно пытается поддерживать масштабность этого праздника и впечатление его популярности в Латвии, заявил в передаче LNT «900 секунд» начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс.

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Информация ПБ не свидетельствует, что 9 мая планируются некие провокации. Идейные противники будут находиться сравнительно далеко друг от друга, поэтому риск физической конфронтации низкий.

Однако нужно учитывать, что до выборов в самоуправления остался месяц, поэтому нельзя исключать нарушений предвыборной агитации. Полиция готова реагировать на эти нарушения, сказал Межвиетс.

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Также нельзя исключать конфликтов, спровоцированных пьяными людьми.

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