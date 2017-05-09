И вновь об интеграции: что же для нас является «тем самым общим»?

8 мая в Риге прошла публичная дискуссия 8/9: Vārdi pāri atmiņu plaisai («8/9: Слова над расколом памяти»), посвященная поиску путей «понимания и примирения» между группами общества, по-разному трактующими события и итоги Второй мировой войны в контексте истории Латвии, а также между латышами и русскими вообще. Как рассказала Латвийскому радио 4 одна из участниц мероприятия, глава Балтийского медиацентра Рита Рудуша, на уровне человеческих отношений подобное примирение уже отчетливо заметно.

По мнению Рудуши, противоречия между русскоязычными и латышскоговорящими жителями страны во многом надуманы и искусственно накручены политиками и средствами массовой информации.

«Мост нужно строить на том, что мы имеем общего, а не на том, что нас разделяет. Потому что на человеческом уровне у нас так много общего, что, на самом деле, не имеет никакого значения, на каком языке кто читает, думает или общается со своими близкими.

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И мы иногда из-за этого шума — политического и, к сожалению, медийного, — забываем о том, что мы люди, которые живут в одной и той же среде.

Поэтому наши ощущения и каждодневные переживания во многом совпадают. И с этого надо начинать строить мосты.

[...] Что является тем самым общим? Вам это может показаться банальным, но для меня это важно: например, как пахнет воздух перед началом снегопада; как пахнет земля после теплого летнего дождя; плаваем в одном море; мы болеем за одни и те же команды — в спорте этого разделения уже почти нет! И мы болеем вместе, и мы ощущаем себя как одно целое, а не «мы и они», две разные группы. [...]

У нас столько общего материала! И эта конкретная территория создает ощущение принадлежности, независимо от политических веяний», — считает медиаэксперт.

В беседе с радиостанцией глава медиацентра повторила уже известное суждение о том, что главные архитекторы пресловутого раскола на общественной глади Латвии — это политики. Тем не менее, так называемая интеграция, или сплочение общества все равно происходит: снизу вверх.

«Я думаю, что она уже происходит. На самом деле. Если на спектакль на русском языке, который [проходит] в латышском театре, [собирается] полный зал, полный аншлаг и все аплодируют — это все-таки снизу вверх, а не наоборот. Такого не было.

В культуре очень много признаков, что диалог происходит. На самом деле, даже вопреки политике, а не благодаря политике. Потому что я бы не сказала, что политика способствует диалогу. [...] Но само общество уже созрело для диалога. Независимо от дат», — заключила Рудуша.

С мнением эксперта согласен и культуролог Денис Ханов, также выступавший одним из спикеров в рамках дискуссии «8/9: Слова над расколом памяти». В эфире программы Латвийского радио 4 «Домская площадь» профессор выразил мнение, что уже

в скором времени политикам придется держать ответ за намеренные попытки саботировать процесс консолидации общества.

«Нам необходимо указать пальцем на ответственность политиков всего политического спектра за то, что они не способствуют консолидации общества. Они очень боятся этой темы, трусят, особенно — перед выборами.

Их первичная идея — получение очень быстрого символического капитала и голосов, а не длительного продвижения вперед к созданию общей нации, единению общества, где нет этих водоразделов по этническому, историческому признакам. Социологические опросы уже давно показывают, что люди сближаются. Что война начинает воспринимается ими как гуманитарная катастрофа, где все были жертвами. А политики упорно пытаются разделять нас дальше. И поэтому они вынуждены будут в ближайшее время нести за это ответственность», — заключил Ханов.

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