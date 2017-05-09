Вайдере попросила у Еврокомиссии 3 миллиона на борьбу с российской пропагандой

Депутат Европарламента Инесе Вайдере подала в Европейскую комиссию пилотный проект о выделении 3 млн евро странам ЕС, особенно странам Балтии, на борьбу с российской пропагандой, сообщил агентству ЛЕТА латвийский советник по прессе и коммуникациям группы Европейских народных партий Гиртс Салмгриезис.

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«В российских кампаниях по дезинформации нет уже ничего нового, но их силу нельзя недооценивать. Их цель в том, чтобы подорвать нашу западную демократию. Рука Кремля простирается далеко, говоря неправду о положении нацменьшинств в Балтии, о химических атаках в Сирии, о событиях на Украине. Европа должна работать вместе над тем, чтобы бороться с этой пропагандистской машиной», - сказала депутат.

Европарламентарии подают в ЕК пилотные проекты, чтобы финансирование было направлено на отдельные инициативы, не входящие в действующие финансовые инструменты. Вайдере подала еще два пилотных проекта о предоставлении дополнительных средств на развитие балтийского регистра интенсивной терапии для детей и на обеспечение единого качества товаров в Латвии и в Западной Европе.

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