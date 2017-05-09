9 мая в Даугавпилсе: многотысячное шествие, дрожь в сердце и слезы на глазах

 

Фото: Фото автора

9 мая в Даугавпилсе всегда отмечается с размахом, массово и душевно, «праздник со слезами на глазах» проходит в особой атмосфере, когда семьи тысячами приходят к местам памяти погибших на войне, чтобы поклониться еще живым героям.

Ход торжеств не меняется уже много лет - традиционно участники войны и все сопричастные собираются в Сквере Славы (мемориал был открыт в 1969 году к 25-летию освобождения Даугавпилса от немецко-фашистских захватчиков), затем колонна, к которой по дороге присоединяются все новые участники, несколько километров идет по главной улице города 18 Новембра в центр Даугавпилса к мемориалу с Вечным огнем в парке Дубровина (открыт к 40-летию упомянутой даты, здесь похоронены семеро освободителей города).

В шествии, сопровождаемым военными маршами, участвуют общественные организации города, почетных героев праздника везут ретро-машины. В парке проводится торжественный митинг, на котором выступают должностные лица, священнослужители, дипломаты и организаторы мероприятия, после чего люди возлагают цветы к Вечному огню и дарят их участникам войны.

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В течение всего дня в парке или на площади Единства проходит концерт, для ветеранов генеральными консульствами России и Республики Беларусь проводится торжественный прием, а с наступлением сумерек гремит праздничный салют.

В этом году в составе шествия шел многочисленный бессмертный полк — даугавпилчане несли портреты членов своих семей, прошедших войну.

9 Мая в Даугавпилсе

Фото: 9 Мая в Даугавпилсе0

Свидетелей событий тех далеких лет становится все меньше, их ряды безжалостно редеют, так, буквально вчера на 97-м году из жизни ушел Иван Николаевич Терехов, разведчик-снайпер, прошедший блокаду Ленинграда, который из года в год возглавлял колонну шествия, был одним из самых деятельных организаторов празднования 9 мая. Много лет он руководил Даугавпилсским обществом борцов антигитлеровской коалиции, посещал парады в Москве.

Совсем немного не дожил до 9 мая один из освободителей Даугавпилса в 1944 году подполковник, участник Сталинградской битвы Илья Павлович Мокрушников, ушедший в возрасте 94-х лет.

Самым «молодым» участникам войны сегодня 89-90 лет, глядя на них, поражаешься их мужеству и в прямом смысле слова несгибаемости – на празднике плечи ветеранов сами собой распрямляются, несмотря на тяжесть лет и медалей на груди, их головы гордо подняты.

Сегодня в Даугавпилсе насчитывается всего около 200 человек, непосредственных участников боевых действий, среди которых ветераны, работники тыла и военных предприятий, участники партизанского движения и малолетние узники фашистских концлагерей. Известно, что вокруг Даугавпилса покоятся более 100 000 человек, чьи жизни оборвала война, это больше, чем население города.

«

9 мая - праздник, когда физически ощущаешь, как дрожит сердце, когда ты улыбаешься, обливаясь слезами, потому что живешь.

Что стало бы с нами, если в 1945 году все закончилось бы иначе», - не замечая слез, говорит Нина Арефьева, чей отец прошел всю войну, встретил ее окончание в Праге и вернулся домой, чтобы обнять жену и троих детей.

Теперь о подвигах прадеда Нина рассказывает своим внукам-подросткам.

«Сегодня мы говорим, что уже почти в каждой семье есть те, кто уехал за границу, но не нужно забывать о том, что фактически каждую семью коснулись события Второй мировой войны», - говорит Евгений, который привел на праздник семилетнего сына Артема. Дед Евгения погиб на войне, бабушка много о нем рассказывала.

Многие выступающие и жители, пришедшие почтить память погибших, говорили о том, что победу над фашистами плечом к плечу ценой своих жизней добывали люди разных национальностей и вероисповедания, о чем сегодня, увы, часто забывается.

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