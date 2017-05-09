9 мая в Даугавпилсе: многотысячное шествие, дрожь в сердце и слезы на глазах

9 мая в Даугавпилсе всегда отмечается с размахом, массово и душевно, «праздник со слезами на глазах» проходит в особой атмосфере, когда семьи тысячами приходят к местам памяти погибших на войне, чтобы поклониться еще живым героям.

Ход торжеств не меняется уже много лет - традиционно участники войны и все сопричастные собираются в Сквере Славы (мемориал был открыт в 1969 году к 25-летию освобождения Даугавпилса от немецко-фашистских захватчиков), затем колонна, к которой по дороге присоединяются все новые участники, несколько километров идет по главной улице города 18 Новембра в центр Даугавпилса к мемориалу с Вечным огнем в парке Дубровина (открыт к 40-летию упомянутой даты, здесь похоронены семеро освободителей города).

В шествии, сопровождаемым военными маршами, участвуют общественные организации города, почетных героев праздника везут ретро-машины. В парке проводится торжественный митинг, на котором выступают должностные лица, священнослужители, дипломаты и организаторы мероприятия, после чего люди возлагают цветы к Вечному огню и дарят их участникам войны.

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В течение всего дня в парке или на площади Единства проходит концерт, для ветеранов генеральными консульствами России и Республики Беларусь проводится торжественный прием, а с наступлением сумерек гремит праздничный салют.

В этом году в составе шествия шел многочисленный бессмертный полк — даугавпилчане несли портреты членов своих семей, прошедших войну.



























Aizvērt 9 Мая в Даугавпилсе TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







Свидетелей событий тех далеких лет становится все меньше, их ряды безжалостно редеют, так, буквально вчера на 97-м году из жизни ушел Иван Николаевич Терехов, разведчик-снайпер, прошедший блокаду Ленинграда, который из года в год возглавлял колонну шествия, был одним из самых деятельных организаторов празднования 9 мая. Много лет он руководил Даугавпилсским обществом борцов антигитлеровской коалиции, посещал парады в Москве.

Совсем немного не дожил до 9 мая один из освободителей Даугавпилса в 1944 году подполковник, участник Сталинградской битвы Илья Павлович Мокрушников, ушедший в возрасте 94-х лет.

Самым «молодым» участникам войны сегодня 89-90 лет, глядя на них, поражаешься их мужеству и в прямом смысле слова несгибаемости – на празднике плечи ветеранов сами собой распрямляются, несмотря на тяжесть лет и медалей на груди, их головы гордо подняты.

Сегодня в Даугавпилсе насчитывается всего около 200 человек, непосредственных участников боевых действий, среди которых ветераны, работники тыла и военных предприятий, участники партизанского движения и малолетние узники фашистских концлагерей. Известно, что вокруг Даугавпилса покоятся более 100 000 человек, чьи жизни оборвала война, это больше, чем население города.

«

9 мая - праздник, когда физически ощущаешь, как дрожит сердце, когда ты улыбаешься, обливаясь слезами, потому что живешь.

Что стало бы с нами, если в 1945 году все закончилось бы иначе», - не замечая слез, говорит Нина Арефьева, чей отец прошел всю войну, встретил ее окончание в Праге и вернулся домой, чтобы обнять жену и троих детей.

Теперь о подвигах прадеда Нина рассказывает своим внукам-подросткам.

«Сегодня мы говорим, что уже почти в каждой семье есть те, кто уехал за границу, но не нужно забывать о том, что фактически каждую семью коснулись события Второй мировой войны», - говорит Евгений, который привел на праздник семилетнего сына Артема. Дед Евгения погиб на войне, бабушка много о нем рассказывала.

Многие выступающие и жители, пришедшие почтить память погибших, говорили о том, что победу над фашистами плечом к плечу ценой своих жизней добывали люди разных национальностей и вероисповедания, о чем сегодня, увы, часто забывается.

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